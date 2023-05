Pechino Express 2023, quanto guadagnano i concorrenti e cosa si vince? Montepremi per la coppia vincitrice

Pechino Express 2023 è iniziato da qualche tempo ormai, dal 9 marzo scorso, per la gioia incontenibile di tutti i suoi fan. Le cose si fanno sempre più avvincenti, i percorsi più tortuosi, e le sfide sempre più accattivanti. Parallelamente, stiamo imparando a conoscere meglio i caratteri e gli umori che vi sono tra i concorrenti sempre alle prese con i loro obiettivi da raggiungere durante il viaggio. Ma cosa vince chi vince Pechino Express 2023?

Quando va in onda la finale di Pechino Express 2023? Data e coppie finaliste

Come la solito, la domanda è di rito, e la curiosità è certamente tanta tra gli spettatori di uno dei format di maggior successo degli ultimi anni. Vediamo quanto guadagnano i concorrenti che vincono Pechino Express 2023 e il cachet previsto per partecipare al programma, continuate a leggere l’articolo!

Anzitutto, ricordiamo ai nostri lettori che a battersi per conquistare il titolo di vincitore di Pechino Express 2023 troviamo 9 coppie in totale: ci sono gli Avvocati (Lara Picardi e Alessandra Demichelis); i Siculi (Salvatore Schillaci e sua moglie Barbara Lombardo); gli Istruiti (Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero); gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore); gli Ipocondriaci (Dario Vergassola e sua figlia Caterina); Mamma e Figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta); i Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta); le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia). Tutti alle prese con l’adventure game molto amato e seguito anche sui social.

Ma veniamo al sodo del nostro discorso: per quanto riguarda il, quello di Pechino Express è un guadagno in gettoni d’oro daalle popolazioni dei luoghi in cui è ambientato il gioco e il viaggio delle 9 coppie che sono in gara per quest’anno 2023. In una trascorsa edizione è capitato, in via straordinaria, che i soldi vinti sono stati devoluti completamente a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia. Inoltre, ricordiamo anche che ad ogni tappa, la coppia vincitrice riceve 5.000 euro di compenso. Per la tappa finale, invece, si vincono 10.000 euro. Qual è, invece, il compenso per i partecipanti di Pechino Express 2023? Ad oggi non ci sono informazioni su contratti e cachet per il cast di partecipanti.