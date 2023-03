Carolina Stramare a Pechino Express 2023: chi è, età, carriera, fidanzato, Matteo Bocelli, Instagram, Le mediterranee con Barbara Prezja

Sta per iniziare una nuova edizione di Pechino Express, il programma-avventura condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. Il format prevede tre coppie di persone, famose e non, che partono per un incredibile viaggio tra l’India e la Cambogia per raggiungere alcuni luoghi segreti e una tappa finale misteriosa. Chi vincerà otterrà una cifra in denaro da donare in beneficienza e l’inizio dei giochi è il 9 marzo, con la prima puntata in onda su Sky e su Now Tv. Ta i concorrenti di quest’anno c’è anche la modella che ha vinto Miss Italia nel 2019, Carolina Stramare, siete curiosi di scoprire tutto su di lei? Continuate a leggere, ve lo raccontiamo noi!

Dagli esordi a Miss Italia al debutto di Carolina Stramare

Carolina Stramare è nata a Genova il 27 gennaio del 1999, ha 24 anni ed è del segno dell’acquario. Nonostante ciò è cresciuta in provincia di Pavia con i genitori e con i nonni materni. Il padre si chiama Romeo ed è un mobiliere, mentre sua madre è morta nel 2018. Carolina si è diplomata al Liceo Linguistico e poi ha frequentato l’Accademia di Belle Arti, dove ha studiato grafica e progettazione. Qui scopre la sua passione per il mondo della moda e nel 2019 vince l’ottantesima edizione del concorso di Miss Italia. Aveva partecipato quasi per gioco, invece vince. Così inizia la sua incredibile carriera come modella e inizia collaborazioni molto importanti: posa per le campagne internazionali di Alfa Romeo e con il gruppo FCA a Shangai, Paul Marciani, Tezenis e Colmar.

Con Barbara Prezja a Pechino Express 2023

Carolina Stramare parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express in coppia con Barbara Prezja, una modella e cantante molto famosa. Le due sono state scelte e chiamate da Costantino della Gherardesca e per loro sta per avere inizio una nuova avventura. La loro coppia è quella delle “Mediterranee” e dovranno affrontare incredibili prove e qualche imprevisto per arrivare nella tappa finale in Cambogia, riusciranno a cavarsela?

Chi è il fidanzato, Bocelli

Carolina Stramare è stata fidanzata con Alessio fino alla fine del 2019, periodo in cui le è stato attribuito un flirt con Eros Ramazotti, ma che è stato smentito in seguito. In realtà le hanno attribuito numerosi flirt, come quello con l’ex tronista di Uomini d Donne, Mattia Marciano, ma quello che fa più scandalo arriva nell’estate del 2020. In quel periodo in molti credevano che avesse una relazione con Matteo Bocelli, dato che hanno trascorso le vacanze assieme a Forte dei Marmi. I due hanno subito chiarito di essere soltanto amici. Attualmente sembra che stia insieme a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che le avrebbe fatto un regalo importante per il suo compleanno. Aspettiamo ancora la conferma ufficiale.

Instagram di Carolina Stramare

Lei ha un profilo Instagram molto seguito su cui vanta 469mila followers e condivide molti scatti del suo lavoro e dei suoi viaggi.