Enzo Miccio: quanto costa farsi organizzare il matrimonio dal wedding planner più famoso d’Italia

Quanto costa un matrimonio organizzato dal celebre wedding planner Enzo Miccio? Cifre da capogiro per un evento in grande.

Il wedding planner dei vip

Enzo Miccio si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al canale televisivo Real Time dove, insieme a Carla Gozzi, per anni ha dispensato consigli di abbigliamento conquistando la simpatia dei telespettatori. Molti di loro infatti si sono rivolti a lui per organizzare il proprio matrimonio.

Amanti dei cristalli, colori pastello e non solo. Enzo Miccio è uno dei più famosi wedding planner in Italia. Da Elettra Lamborghini a Federica Pellegrini, Miccio organizza i matrimoni delle star. Ma quanto costa una cerimonia di nozze organizzata in tutto e per tutto dal wedding planner partenopeo?

Enzo Miccio organizza il vostro matrimonio: ecco quanto costerà

Ecco quanto dovrete spendere se volete un matrimonio organizzato da Enzo Miccio. Il costo si aggira intorno ai 2mila euro. Per dargli carta bianca e quindi ingaggiarlo come curatore totale della giornata in bianco ci vorrebbe un cachet che oscilla dai 10mila ai 15mila euro.

A questa spesa poi si aggiungono quelle relative all’organizzazione del matrimonio. Il conduttore organizza anche compleanni, anniversari, feste di lavoro e tanto alto.