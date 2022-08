Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano, il matrimonio segreto a Venezia: i dettagli

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. Il matrimonio si celebrerà domani 27 agosto a Venezia. La location è ancora misteriosa, la campionessa ha infatti cercato di mantenere l’evento lontano dai riflettori, diffondendo anche “false piste” sulla data.

Il matrimonio a Venezia

Non ci sono notizie ufficiali sul luogo della cerimonia ma si sa per certo che sarà in chiesa e stando agli ultimi rumor la chiesa scelta dalla Pellegrini sarà quella di San Zaccaria, al centro di Venezia, a due passi da piazza San Marco e Palazzo Ducale. Uno dei luoghi simbolo della città che conserva opere di Tintoretto, Tiepolo e del Bellini. A sposare i due fidanzati sarà l’ex parroco di Spinea.

Enzo Miccio ha organizzato le nozze

A organizzare il matrimonio è stato Enzo Miccio, wedding planner e star della televisione. Per quanto riguarda l’aperitivo pre nozze e la festa post cerimonia, le indiscrezioni portano da Cipriani, mentre il party si terrà in un resort 5 stelle in un’isola privata, l’Isola delle Rose, sempre a Venezia.

Abito da sposa e partecipanti

I dettagli sull’abito da sposa di Federica pellegrini sono top secret, solo qualche accenno su Instagram, ma probabilmente sarà il suo amico Giorgio Armani a firmare il vestito. Le fedi saranno griffate Damiani.

Il testimone della sposa sarà suo fratello, Alessandro Pellegrini. Quasi certa secondo i rumors la presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni oltre che Flavia Pennetta e Fabio Fognini.