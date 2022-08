Federica Pellegrini si sposa: svelata la data del matrimonio

I fan sono in attesa di conoscere tutte le indiscrezioni sul matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Dopo gli impegni sportivi che hanno visto Federica Pellegrini impegnata, tra l’altro, con le olimpiadi di Tokyo 2020, disputate nel 2021 a causa della pandemia da Covid, ora la sportiva è totalmente assorbita dai preparativi del matrimonio.

La proposta di matrimonio di Matteo a Federica

È stato proprio dopo l’appuntamento olimpico che Matteo le ha fatto la proposta di matrimonio.

Le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono attesissime dai fan della coppia che aspettano di conoscere data, vestito della sposa, invitati. Insomma tutto quanto ruota intorno a questo evento.

Nonostante la nuotatrice abbia cercato di mantenere il massimo riserbo sugli aspetti della sua vita privata, i bene informati sanno che Federica ha fatto la prova dell’abito da sposa, un segno che la coppia è prossima alle nozze.

Il mistero della data delle nozze

Nessuna indiscrezione sulla data del matrimonio. La coppia sta facendo di tutto per evitare che trapelino notizie in merito. Chissà se riusciranno nel loro obiettivo…

In tanti avevano creduto che la data stabilita fosse il 27 agosto, ma la coppia aveva fatto intendere che così non era. Resta per il momento, quindi, un punto interrogativo. Nel frattempo, comunque sia, Federica Pellegrini ha realizzato già l’ultima prova dell’abito da sposa. A questo punto non resta che aspettare un eventuale annuncio ufficiale da parte della coppia oppure il cosiddetto effetto sorpresa che consentirà ai fan di conoscere la data solo a cose fatte.