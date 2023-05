Quando va in onda la finale di Pechino Express 2023? Data e coppie finaliste

È iniziato il conto alla rovescia per la finale di Pechino Express 2023. Già stasera, giovedì 4 maggio, andrà in onda come di consueto alle 21 e 15 su Sky e in streaming su Now anche a richiesta, la semifinale. Un programma che appassiona una notevole fetta di pubblico che ha seguito la gara tra le coppie e resta in attesa di conoscere chi conquisterà il podio in questa competizione che fa tappa in più nazioni fino a raggiungere la meta agognata. Di certo gli animi iniziano a farsi tesi. Non ci sono ‘amici’ ma solo concorrenti con i quali sfidarsi per riuscire a conquistare il podio. Ma quando andrà in onda la finale? La putata conclusiva è prevista per la prossima settimana, giovedì 11 maggio.

A conclusione della settima tappa si è avvertita già una grande tensione

Già al traguardo della settima tappa, quella di Kota Kinabalu, nel Borneo Malese lo scontro è stato animato: tutti contro tutti. Un momento di grande tensione nel quale il gruppo dei Siculi, Totò Schillaci e Barbara Lombardo hanno puntato l’indice contro le Mediterranee, Carolina Stamare e Barbara Prezia in quanto si sarebbero rese autrici di qualche ‘furbata’ di troppo.

Tutti i concorrenti sono partiti alla volta della Cambogia

A vincere la puntata è stata la coppia Joe Bastianich e Andrea Belfiore che sono stati chiamati anche a decidere quale coppia mandare a casa tra i Siculi e i Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La scelta era caduta su questi ultimi, che però sono stati salvati dalla busta nera. Il viaggio prosegue quindi senza alcuna esclusione, tutti diretti verso l’ottava tappa in Cambogia, che rappresenta anche l’ultimo Paese da attraversare in questa avventura 2023 con Pechino express. Mancano quindi solo due puntate alla chiusura del programma e gli animi dei concorrenti si fanno sempre più agguerriti, decisi a conquistare la vittoria. Staremo a vedere come andrà a finire…