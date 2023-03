I siculi a Pechino Express 2023: chi sono Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, età e vita privata

Torna Pechino Express, il format che vede i concorrenti sfidarsi in coppia. E queste ultime sono già pronte per prendere il via in questa nuova avventura che li vedrà protagonisti di questa affascinante avventura che li porterà alla scoperta di territori suggestivi, di cultura straordinarie che non mancheranno di riservare sorprese ai partecipanti. Una competizione che quest’anno, per la seconda volta, porta la firma di Sky Original e che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di una coppia di ‘Siculi’. Di Chi si tratta? Del capocannoniere del Mondiale di calcio del 1990, Totò Schillaci e Barbara Lombardo.

Chi è Salvatore Schillaci di Pechino Express 2023

Salvatore Schillaci, conosciuto dai suoi tifosi semplicemente come Totò, è stato un campione di calcio che nella sua carriera oltre a essere stato il capocannoniere del Mondiale si è posizionato anche al secondo posto nella classifica del Pallone d’oro. Ha vestito la maglia della Juventus e dell’Inter ed ha giocato persino in Giappone dove è tuttora ricordato con affetto.

È nato a Palermo Totò Schillaci, dove vive anche oggi a 58 anni insieme alla sua famiglia. Nonostante non sia più un ragazzino, continua a fare sport con gli amici, per mantenersi in forma. Ha un grande amore per i viaggi e ne ha fatti diversi, ma mai come quello che si accinge ad affrontare in questa avventura con Pechino Express.

Chi è Barbara Lombardo di Pechino Express 2023

Barbara Lombardo è di Palermo anche lei e ha nel suo passato una partecipazione alle regionali di Miss Italia. Modella per lungo tempo, oggi lavora come odontotecnica. Barbara è legata a Totò da tanti anni. Venti anni di relazione, nei quali almeno 10 il campione di calcio l’ha corteggiata prima di riuscire a conquistarla definitivamente. Sposati da dieci anni vivono in campagna a Palermo.

La moglie di Schillaci ha una grande propensione all’avventura, da bambina la chiamavano ‘selvaggia’ proprio per questa sua attitudine. Non resta da vedere se anche durante questa nuova esperienza con Pechino Express sarà in grado di affrontare le difficoltà che le si presenteranno.