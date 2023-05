Semifinale Pechino Express 2023, anticipazioni 4 maggio: coppie in gara, tappa, finalisti

Il viaggio sembrava così lungo, la meta finale lontana, ma il tempo corre e le coppie di Pechino Express, il reality show di Sky tutto all’insegna dell’avventura, lo sanno bene. Dopo settimane di continue sfide, gare, prove immunità, nuove abitudini e tradizioni, la trasmissione sta per giungere al capolinea e giovedì 4 maggio, sempre su Sky Uno o su Now (per gli abbonati), andrà in onda la semifinale, quella in cui verranno decretati i finalisti. Ma cosa succederà nella prossima puntata, la nona? E quali sono i viaggiatori ancora in gara?

Cosa è successo nell’ultima puntata di Pechino Express

Nell’ottava puntata, la prima in Cambogia (dove si concluderà questo meraviglioso percorso tra territori incontaminati e paesaggi mozzafiato) i viaggiatori sono partiti da Phnom Penh, poi sono scesi verso il mare e qui hanno affrontato una prova nel centro costiero di Kep. Da lì hanno poi proseguito verso nord, fino a Kampong Speu, dove hanno dovuto una missione ‘stilosa’. Alla fine hanno firmato il libro rosso a Phuom Suo per partecipare alla prova vantaggio. La tappa si è conclusa a Oudong, anticamente capitale della Cambogia: qui è stata svelata la busta nera e la classifica finale.

A vincere la tappa i Novelli Sposi, che si sono trovati di fronte due coppie ‘amiche’: i Siculi e le Attiviste. Alla fine, Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta hanno deciso di dare un’altra possibilità ai Siculi, mentre le Attiviste, a un passo dalla fine, hanno dovuto lasciare il gioco.

Quali sono le coppie in semifinale, cosa vedremo

Dopo l’eliminazione delle Attiviste, quindi, le coppie in semifinale sono quattro:

Tra di loro si nasconde la coppia vincitrice: chi avrà questo privilegio? Nella nona puntata, la penultima, i viaggiatori saranno ancora in Cambogia e dovranno macinare chilometri prima di saltare sul tappeto rosso e scoprire la classifica finale.

In aggiornamento