I novelli sposi a Pechino Express 2023: chi sono Federica Pellegrini e Matteo Giunta, età e foto

Pechino Express 2023 sta per iniziare, ormai manca pochissimo per un nuovo strepitoso viaggio attraverso le grandi terre dell’Asia. Le nove coppie in gioco sono già pronte per partire e raccogliere tutti i guanti di sfida che troveranno lungo il loro cammino. Tra questi, anche i novelli sposi Federica Pellegrino e Matteo Giunta. Ma conosciamoli meglio in attesa della partenza!

Chi sono i novelli sposi a Pechino Express 2023?

Sono freschi di nozze, ma il loro amore ha una complicità molto matura e consapevole. Il matrimonio tra la campionessa Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stato consacrato e celebrato nella chiesa di San Zaccaria a Venezia da poco. Federica Pellegrini, del resto, la conosciamo fin troppo bene: stiamo parlando della ex nuotatrice italiana e campionessa specializzata nello stile libero, di cui risulta ad oggi avere il primato mondiale in carica nei 200 metri, e anche il primato europeo nei 400. Il suo soprannome, per molti, è ”La Divina”, ed è a buon diritto considerata la più grande nuotatrice della storia italiana, oltre che una delle più longeve nello sport.

La campionessa indiscussa Federica Pellegrini

Solamente per fare pochi esempi, perché il suo è davvero un curriculum lunghissimo e folto sotto il profilo sportivo, Federica Pellegrini ha partecipato a cinque rassegne olimpioniche. La prima risale all’anno 2004, quando era una ragazzina di soli 16 anni, e riuscì già a conquistare la medaglia d’argento dei 200 metri stile libero, diventando all’epoca la più giovane atleta italiana su di un podio olimpico individuale. Solamente quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, poi, era destinata a stravincere quella stessa gara, con al medaglia d’oro e regalando all’Italia il primo grande successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Da quel momento, non si è mai fermata, racimolando ancora tante vittorie e successi sportivi.

Matteo Giunta, chi è?

Ma cosa sappiamo, invece, di suo marito Matteo Giunta? Anche lui fa parte del mondo dello sport, e in particolare lo conosciamo perché è un importante e titolato allenatore, sebbene si sia mantenuto sempre molto distante dal mondo dello spettacolo e dei media. Oggi, Giunta ha 40 anni, ed è nativo di Pesaro: nacque il 7 maggio del 1982 sotto il segno del Toro. Sin dalla sua infanzia, poi, lo sport è stato da sempre la sua grande passione. Infatti da piccolissimo si inizi ad avvicinare al nuovo, in compagnia anche di grandi e futuri campioni. Tuttavia, il suo destino sarà ben diverso da quello della Pellegrini, perché Giunta capisce che la sua strada è dell’istruttore piuttosto che dell’atleta.