Pechino Express, chi è stato eliminato ieri sera? Coppia eliminata, chi ha vinto e cosa è successo giovedì 27 aprile 2023

Quale coppia è stata eliminata ieri sera a Pechino Express? E quale, invece, ha vinto l’ottava tappa, la prima in Cambogia? Queste le domande che si rincorrono perché la curiosità è tanta, d’altra parte il reality di Sky resta uno dei più amati e seguiti di sempre. Alla conduzione il veterano Costantino Della Gherardesca, al suo fianco lo ‘spietato’ Enzo Miccio e cinque le coppie rimaste in gara. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 27 aprile 2023? Tra prove vantaggio, continue sfide e polemiche.

Cosa è successo nell’ottava puntata di Pechino Express di giovedì 27 aprile 2023

Dopo la vittoria degli Italo Americani, che la scorsa settimana si sono trovati di fronte I Novelli Sposi e i Siculi, e quella busta nera che fortunatamente non era eliminatoria, il viaggio di Pechino Express continua. E i Novelli Sposi, che hanno rischiato di tornare a casa, sono più agguerriti e combattivi che mai. Nell’ottava puntata, la prima in Cambogia (dove si concluderà questo meraviglioso percorso tra territori incontaminati e paesaggi mozzafiato) i viaggiatori sono partiti da Phnom Penh, poi sono scesi verso il mare e qui hanno affrontato una prova nel centro costiero di Kep. Da lì hanno poi proseguito verso nord, fino a Kampong Speu, dove hanno dovuto una missione ‘stilosa’. Alla fine hanno firmato il libro rosso a Phuom Suo per partecipare alla prova vantaggio. La tappa si è conclusa a Oudong, anticamente capitale della Cambogia: qui è stata svelata la busta nera e la classifica finale.

Quale coppia è stata eliminata, la busta nera era eliminatoria?

Quale coppia è riuscita a saltare per prima sull’ambito tappeto rosso? E la busta nera, nelle mani dei vincitori della scorsa tappa (Gli Italo Americani), questa volta era eliminatoria? Quale coppia ha dovuto salutare la Cambogia e tornare in Italia?

Vincono i Novelli Sposi, eliminate Le Attiviste

L’ottava tappa, quella in Cambogia, è stata vinta dai Novelli Sposi, seguiti dalle Mediterranee e dagli Italo Americani. Ultimi, invece, i Siculi e Le Attiviste. Alla fine i Novelli Sposi hanno deciso di dare una possibilità a Totò Schillaci e sua moglie Barbara: li hanno salvati. Le Attiviste, invece, sono state eliminate: la busta nera era eliminatoria, questa volta.

Data finale Pechino Express 2023

Mancano davvero poche settimane alla finale di Pechino Express 2023 e la curiosità è tanta: il programma, ovviamente, è stato registrato, ma di spoiler in rete neanche una traccia. Bisogna, quindi, pazientare un po’ e aspettare giovedì 11 maggio, data della finale: chi trionferà?