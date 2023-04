Pechino Express, anticipazioni 27 aprile 2023: coppie in gara, tappa in Cambogia ed eliminati

Mancano davvero pochissime settimane alla finale di Pechino Express 2023, il reality tutto all’insegna dell’avventura che da anni, ormai, appassiona i telespettatori. Alla conduzione il veterano Costantino Della Gherardesca, questa volta accompagnato dallo spietato Enzo Miccio. Tra continue prove, gare, autostop, sfide e tensioni, le coppie rimaste in gara hanno un solo obiettivo: saltare sul tappeto rosso e vincere questa edizione, la decima. Ma cosa succederà nella puntata di giovedì 27 aprile, come sempre in onda su Sky a partire dalle 21.15? La busta nera, nelle mani degli Italo-Americani, sarà eliminatoria?

Cosa è successo nell’ultima puntata di Pechino Express 2023

Nella penultima puntata di Pechino Express, quella andata in onda la scorsa settimana, i viaggiatori hanno salutato il Borneo Malese. Le cinque coppie hanno ripreso il loro viaggio. E nella settima puntata sono partiti dal villaggio Awat Awat, sono passati da Mari Mari dove tre di loro hanno affrontato la prova vantaggio e sono arrivati a Kota Kinabalu, il traguardo finale della puntata. La classifica finale ha visto arrivare al primo posto gli italo americani, seguiti dalle Attiviste e dalle Mediterranee. A rischiare l’eliminazioni sono stati Siculi e Novelli Sposi. Ma alla fine c’è stato un colpo di scena: i Novelli Sposi sono stati eliminati ma…non definitivamente. La busta nera non era eliminatoria: tutti sono in Cambogia.

Coppie in gara in Cambogia

Tutte le coppie, quindi, sono rimaste in gara. E nell’ottava puntata vedremo:

I Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta)

I Siculi (Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo)

Le mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezja)

Le attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio)

Gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore).

Ma questa volta la busta nera sarà eliminatoria? Il percorso sarà difficile e come sarà questa prima tappa in Cambogia, dove si macineranno chilometri?

In aggiornamento

Data finale Pechino Express 2023

Il gioco si fa davvero duro e mancano poche settimane alla finale di Pechino Express, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 11 maggio. Quale coppia trionferà? E come sarà la classifica finale dopo giorni di prove e continue sfide? Non ci resta che seguire il reality per scoprire cosa succederà: difficile, infatti, trovare spoiler in rete!