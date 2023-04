Pechino Express, chi è stato eliminato ieri sera? Coppa eliminata, chi ha vinto e cosa è successo giovedì 20 aprile 2023

Quale coppia è stata eliminata nella settima puntata di Pechino Express 2023? E chi, invece, ha vinto ed è riuscito a saltare per primo sull’ambito e temuto rosso? Queste le domande che si rincorrono nelle ultime ore perché il reality show, targato Sky, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Tra sfide continue, avventure, prove vantaggio e immunità sotto l’occhio attento di Costantino Della Gherardesca, volto storico della trasmissione, e di Enzo Miccio, new entry nei panni di ‘conduttore’. Ma cosa è successo ieri sera, giovedì 20 aprile?

Cosa è successo nella settima puntata di Pechino Express di giovedì 20 aprile 2023

Dopo la vittoria dei Novelli Sposi, che la scorsa settimana hanno deciso di eliminare (e definitivamente) la coppia di Mamma e figlio, cioè Martina Colombari e Achille Costacurta, le cinque coppie in gara hanno ripreso il loro viaggio. E nella settima puntata sono partiti dal villaggio Awat Awat, sono passati da Mari Mari dove tre di loro hanno affrontato la prova vantaggio e sono arrivati a Kota Kinabalu, il traguardo finale della puntata. Quale coppia è riuscita a vincere e ad arrivare in Cambogia, terzo e ultimo paese di questo viaggio? La classifica finale ha visto arrivare al primo posto gli italo americani, seguiti dalle Attiviste e dalle Mediterranee. A rischiare l’eliminazioni sono stati Siculi e Novelli Sposi. Ma alla fine c’è stato un colpo di scena.

Quale coppia è stata eliminata e chi va in Cambogia

Le cinque coppie rimaste in gara nella settima puntata hanno dovuto percorrere per 341 km nel Borneo Malese. E hanno dovuto raggiungere, come sempre, il tappeto rosso e fare i conti con la busta nera, che è stata nello zaino dei Novelli Sposi per tutta la tappa. La busta nera è stata eliminatoria anche questa volta o tutte le coppie sono riuscite ad arrivare in Cambogia? Quello che è certo è che le tensioni, così come le polemiche, non mancano: d’altra parte, il gioco si fa davvero duro e siamo agli sgoccioli. Solo una coppia, però, trionferà! Alla fine, per questa puntata, non è stato eliminato nessuno! Tutte le coppie andranno pertanto in Cambogia.

Quando finisce Pechino Express 2023

Questa decima edizione di Pechino Express, in onda su Sky e NOWTV, terminerà, salvo cambiamenti improvvisi del palinsesto, giovedì 11 maggio. Quindi, manca davvero poco alla finale, lì dove verrà decretata la coppia vincitrice.