Pechino Express, anticipazioni 20 aprile 2023: tappa, percorso, coppie in gara ed eliminati

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Pechino Express, il reality show all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione il veterano Costantino Della Gherardesca e lo ‘spietato’ Enzo Miccio. Tra nuove cultura, abitudini, tradizioni, cibo, le coppie in gara hanno un solo obiettivo: correre e vincere. Ma cosa succederà nella prossima puntata di giovedì 20 aprile, in onda su Sky e NOWTV?

Cosa è successo nell’ultima puntata di Pechino Express 2023, chi è stato eliminato

Le coppie nella sesta e imperdibile puntata, quella del 13 aprile scorso, si sono mescolate, hanno dovuto gareggiare con i compagni avversari e hanno dovuto percorrere ben 545 chilometri: dalla città di Sibu a quella di Miri. Sono partiti dal tempio di Tua Pek Kong, poi hanno raggiunto il Kutien Memorial Park, che è stata a meta della prima missione. Una volta superata, i viaggiatori hanno dovuto proseguire per Mukah, dove si sono sfidati per la prova vantaggio. E, poi, hanno dovuto fare i conti con la missione nel Parco nazionale di Niah, prima del traguardo finale a Miri. Dove ad aspettarli c’è stato il famoso tappeto rosso e…la busta nera. A vincere la tappa i Novelli Sposi, che si sono trovati di fronte le attiviste e mamma e figlio. Alla fine ad essere eliminati sono stati Martina Colombari e suo figlio Achille Costacurta.

Settima tappa, percorso, le coppie in gara

Cinque le coppie rimaste in gara e la tensione è alle stelle perché ora il gioco si fa davvero duro e tutti vogliono arrivare fino alla fine. Stando alle anticipazioni, i viaggiatori dovranno percorrere ancora tanti km nel Borneo Malese, ma non mancheranno le polemiche. Protagonista indiscussa sarà Federica Pellegrini, che non le manderà certo a dire. Insomma, non ci resta che seguire la puntata, quella del 20 aprile, per scoprire cosa succederà. La busta nera, ora in mano ai Novelli Sposi, sarà eliminatoria anche questa volta? Al momento, le coppie in gara sono:

Le attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio

I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Gli Italo Americani Andrea Belfiore e Joe Bastianich

Le Mediterranee Barbara Prezja e Carolina Stramare

I Siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo.

Qualcuno di loro dovrà lasciare il gioco?

Data ultima puntata di Pechino Express 2023

Pechino Express, con la sua decima edizione, ha preso il via lo scorso 9 marzo. E terminerà, salvo cambiamenti improvvisi del palinsesto, giovedì 11 maggio: chi trionferà? Le scommesse e i pronostici sono aperti!