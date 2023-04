Pechino Express, chi è stato eliminato ieri? Coppia eliminata e cosa è successo giovedì 13 aprile 2023

Quale coppia è stata eliminata nella sesta puntata di Pechino Express 2023 andata in onda su Sky e NOWTV giovedì 13 aprile? Questa è la domanda che si rincorre in queste ultime ore soprattutto perché il reality tutto all’insegna dell’avventura, che vede alla conduzione il veterano Costantino Della Gherardesca e lo spietato Enzo Miccio, sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Lasciata l’India, con la sua cultura e i suoi colori, i viaggiatori sono arrivati nel Borneo Malese e nella scorsa puntata nessuna coppia è stata eliminata. Quella tappa, faticosa e avvincente, non è stata eliminatoria, ma è stata vinta dai Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta). Cosa è successo nel sesto appuntamento?

Cosa è successo nella sesta puntata di Pechino Express 2023

Le coppie nella sesta e imperdibile si sono mescolate, hanno dovuto gareggiare con i compagni avversari e hanno dovuto percorrere ben 545 chilometri: dalla città di Sibu a quella di Miri. Sono partiti dal tempio di Tua Pek Kong, poi hanno raggiunto il Kutien Memorial Park, che è stata a meta della prima missione. Una volta superata, i viaggiatori hanno dovuto proseguire per Mukah, dove si sono sfidati per la prova vantaggio. E, poi, hanno dovuto fare i conti con la missione nel Parco nazionale di Niah, prima del traguardo finale a Miri. Dove ad aspettarli c’è stato il famoso tappeto rosso e…la busta nera!

Quale coppia è stata eliminata ieri sera

Sei le coppie in gara:

Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta),

Le Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio),

Gli Italo Americani,

I Siculi (Barbara Lombardo e Salvatore Schillaci)

Le mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezja) e

Mamma e figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta).

Chi di loro ha vinto la sesta tappa? E chi, invece, ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show tutto all’insegna dell’avventura?

Eliminati Mamma e Figlio

A vincere la tappa, ancora una volta, i Novelli Sposi, che si sono trovati davanti gli ultimi arrivati: Le Attiviste e Mamma e Figlio. Alla fine, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno deciso di eliminare Mamma e figlio. La busta nera, purtroppo, era eliminatoria e Achille Costacurta e Martina Colombari sono dovuti andare via.