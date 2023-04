Pechino Express, anticipazioni 13 aprile 2023: sesta tappa, percorso, coppie in gara ed eliminati

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Pechino Express, il reality show di Sky che da settimane, ormai, sta tenendo compagnia al pubblico. Tra sfide continue, buste nere che fanno paura, prove immunità e vantaggio, corse continue pur di arrivare primi sul tappeto rosso. Ma cosa vedremo nella prossima puntata, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda giovedì 13 aprile in prima serata su Sky e in diretta streaming sul portale Now Tv (sempre a pagamento?). Ecco tutte le anticipazioni.

Le coppie di Pechino Express si sciolgono, ecco cosa vedremo nella sesta puntata

Dopo l’eliminazione degli Italo Americani, che sono stati nominati dai vincitori della quinta tappa Federica Pellegrini e Matteo Giunta (I Novelli Sposi), la gara continua. E tutte le coppie sono ancora in gara. Sì, avete capito bene: la busta nera la scorsa settimana non era eliminatoria. Solo un grande spavento per Andrea Belfiore e Joe Bastianich: loro, amici nella vita, possono continuare il percorso nel Borneo Malese. E restano, d’altra parte, i protagonisti di una delle coppie più temute. Ma cosa vedremo nella sesta puntata? Tutte le coppie, questa volta, verranno sciolte e, quindi, i concorrenti si mescoleranno. E gareggeranno con un compagno avversario, di cui capiranno le debolezze e i punti di forza. Ce la faranno?

La tappa nel Borneo Malese, quali sono le sei coppie in gara

Le sei coppie in gara: Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio), Gli Italo Americani, I Siculi (Barbara Lombardo e Salvatore Schillaci) Le mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezja) e Mamma e figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta), sono ancora nel Borneo Malese. E nella sesta tappa dovranno fare un percorso molto lungo e stancante e non con il solito compagno di viaggio. L’obiettivo, in ogni caso, resta uno: saltare per primi sul tappeto rosso davanti a Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Chi verrà eliminato? La busta nera questa volta decreterà l’eliminazione? Chissà…

In aggiornamento sul percorso