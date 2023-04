Pechino Express 2023, chi è stato eliminato ieri? Coppia eliminata e cosa è successo giovedì 6 aprile 2023

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, abbonati a Sky e NOWTV, Pechino Express, il reality tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione il veterano Costantino Della Gherardesca e lo ‘spietato’ Enzo Miccio, ex concorrente della trasmissione. Dopo l’eliminazione degli Avvocati, il viaggio delle coppie in gara continua e ora tutti sono arrivati nel Borneo Malese. Ma cosa è successo nella puntata, la quinta, di giovedì 6 aprile? Chi è stato eliminato?

Cosa è successo nella puntata di Pechino Express di giovedì 6 aprile

Dopo l’eliminazione degli Avvocati, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, le coppie in gara hanno proseguito il loro viaggio, alla volta del Borneo Malese. Zaino in spalle, un euro al giorno, le coppie sono partite dal villaggio di Kampung Giam, nella foresta malese, sono passate per Lubok Antu dove si sono sfidate nella prima prova vantaggio della stagione. E poi hanno raggiunto Sibu, traguardo finale della tappa. La busta nera, che era nelle mani degli Italo Americani (vincitori della scorsa puntata), era eliminatoria anche questa volta?

Quale coppia è stata eliminata

Le coppie ancora in gara, quelle che hanno percorso ben 494 km, sono:

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) – Le attiviste

Joe Bastianich e Andrea Belfiore – Gli italoamericani

Martina Colombari e Achille Costacurta – Mamma e figlio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta – I novelli sposi

Carolina Stramare e Barbara Prezja – Le mediterranee

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo – I Siculi.

Chi di loro è stato eliminato ieri?

Vincono i Novelli Sposi, a rischio gli Italo Americani

La puntata, quella della quinta tappa, è stata vinta dai Novelli Sposi, quindi da Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta. Loro hanno deciso di salvare: I Siculi, Le Attiviste e, inaspettatamente, Mamma e figlio. A rischio eliminazione, quindi, sono finite Le Mediterranee e gli Italo Americani. I Novelli Sposi hanno deciso di eliminare Joe e Andrea, ma fortunatamente per loro la busta non era eliminatoria.

Tutte le coppie in gara, quindi, continueranno il loro viaggio: nessuna è stata eliminata.

Dove vedere le repliche di Pechino Express

L’appuntamento con Pechino Express è ogni giovedì, a partire dalle 21.15 circa, su Sky Uno e su NOWTV. Tutte le repliche sono disponibili in streaming su questi due portali, sempre per gli abbonati alla pay-tv. Probabilmente anche questa edizione verrà trasmessa in chiaro su TV8, ma non c’è ancora una data ufficiale e bisogna pazientare un po’!