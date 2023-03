Gli avvocati a Pechino Express 2023: chi sono Alessandra Demichelis e Lara Picardi, età e carriera

Le nove coppie di Pechino Express 2023 si stanno già scaldando per le le sfide che le attendono nei territori sconfinati dell’Asia: ormai ci siamo, una nuova freschissima edizione del programma è dietro l’angolo. Tra le tante coppie che si sfideranno nel portare a termine le missioni da affrontare, ci saranno anche loro, gli avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Ma chi sono?

Chi sono gli avvocati a Pechino Express 2023: Alessandra Demichelis

Partiamo con lei, Alessandra De Michelis, 34 anni, e ideatrice della pagina Instagram Dc Legal Show, la quale è stata realizzata grazie insieme alla sua collega Federica Cau. La pagina ha riscosso sin da subito un certo successo, dal momento che si tratta di una specie di reality che mostra la ricca vita ‘legal’ tra palestra, eventi, abiti sfarzosi e tribunali. Insomma, tutto quello che il pubblico vuol vedere sul tema, la pagina vanta ben 14.400 follower. In poco tempo, nonostante la convocazione anche dall’Ordine degli avvocati, per le tante polemiche susseguitesi, e per il grande clamore mediatico, la popolarità della Demichelis è salita alle stelle, crescendo ogni giorno in modo esponenziale. Tra le tante altre cose, Alessandra Demichelis ama viaggiare, il buon cibo ed è anche maestra di sci.

Chi è l’avvocato civilista Lara Picardi

Per quanto riguarda, invece, l’altra metà della coppia, Lara Picardi è una civilista del Foro di Torino ed è molto amica della Demichelis, e per questo si troveranno molto bene insieme nell’affrontare tutte le sfide proposte dalla nuova edizione di Pechino Express 2023. Le due, del resto, hanno già viaggiato insieme la Picardi, sul progetto Dc Legal Show, ha sempre difeso la sua amica. La Picardi, nel dettaglio, gestisce da anni lo studio legale di famiglia ed è impegnata nella formazione e nella consulenza nei centri ed associazioni sindacali. Fuori dal lavoro, è una appassionata di trekking e yoga.