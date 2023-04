Quando finisce Pechino Express 2023? Data ultima puntata e repliche su TV8

La decima edizione di Pechino Express, che ha preso il via lo scorso 9 marzo, si sviluppa in dieci puntate. Il docu-reality che va in onda su Sky Uno il giovedì sera, nel quale i concorrenti di questa edizione si trovano alle prese con avventure nel cuore dell’Asia. Passando per l’India, il Borneo e la Cambogia il cast deve fare i conti con la natura selvaggia, culture antiche, ma soprattutto territori insidiosi che riservano ai protagonisti avventure imprevedibili.

Quando andrà in onda l’ultima puntata del reality

Stasera sempre su Sky Uno andrà in onda la sesta puntata, ciascuna puntata è della durata di 150 minuti. Ma quanto manca alla fine del programma? Qual è la data dell’ultima puntata? Ebbene l’avventura per i concorrenti è a metà strada, perché con quella di oggi sono previste altre cinque puntate. L’ultima è prevista per giovedì 11 maggio.

Dove è possibile seguire Pechino express

Il reality va in onda tutti i giovedì in prima serata, a partire dalle 21.15 su Sky Uno, e non solo… Tutti gli appassionati della trasmissione potranno scegliere di seguirla live o in differita in streaming su SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, ma anche sulla piattaforma Now. È stato annunciato anche che il programma andrà in onda in chiaro su TV8. Nonostante l’interessante annuncio, non è ancora stata specifica quale sarà la data in cui i telespettatori potranno seguire Pechino Express in chiaro.

Qual è il format della trasmissione

Mentre tra gli appassionati del reality cresce la curiosità sulla gara tra coppie di conoscenti, famosi e no, che si stanno sfidando lungo un percorso che attraversa più nazioni – quest’anno l’India, il Borneo e la Cambogia – per raggiungere l’agognata meta. Per ogni tappa, la coppia vincitrice si aggiudica una ricompensa di 5mila euro, mentre il montepremi per la tappa finale è di 10mila euro.