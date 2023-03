Mamma e figlio a Pechino Express 2023: chi sono Martina Colombari e Achille Costacurta, età e vita privata

Pechino Express sta per ritornare, con una nuova freschissima edizione tutta da seguire, sempre su Sky, come al solito. Le nove coppie di partecipanti sono già pronte ad affrontare il viaggio negli sterminati territori dell’Asia. Tra questi, anche l’attrice ed ex Miss Italia Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta. Conosciamoli meglio!

Mamma e figlio a Pechino Express 2023: chi sono?

Chi sono Madre e figlio a Pechino Express 2023? La madre, bellissima, classe 1975, è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Qualche anno fa era stata, infatti, eletta proprio Miss Italia, a soli 16 anni, nel 1991. Parliamo della nona più giovane Miss Italia mai eletta, nel periodo che va dal dal 1947 al 2001. Quello, poi, è stato l’ultimo anno in cui le Miss potevano iscriversi anche minorenni. Una carriera lunghissima, subito dopo quella storica vittoria, come top model internazionale. Martina Colombari inizia subito a collaborare con gli stilisti più importanti del mondo: Gianni Versace, Blumarine, Giorgio Armani e Roberto Cavalli, per citarne alcuni.

Martina Colombari: madre, modella e attrice

Ma non è tutto, perché l’approdo in televisioni è dietro l’angolo: infatti inizia successivamente anche a lavorare con il ruolo di co-conduttrice in vari programmi, tra i quali Vota la voce, Super, Juve centus, Un disco per l’estate Goleada e Galagoal. Nello stesso anno in cui diventa Miss Italia, poi, aveva già debutto anche in qualità di attrice nel famosissimo film di Bruno Gaburro ”Abbronzatissimi”, a cui seguiranno anche Paparazzi (1998) di Neri Parenti, Quello che le ragazze non dicono (2000), di Carlo Vanzina e anche She, per la regia di Timothy Bond. Nell’anno 2002, diventa anche protagonista di serie tv di successo in Italia: in Carabinieri, ad esempio, è nel ruolo di “Gioia Capello”.

Achille Costacurta, il suo esordio in tv a Pechino Express 2023

E del figlio, invece, cosa sappiamo? Certamente è meno abituato alle telecamere e ai riflettori: Achille Costacurta, nato nel 2004 dal matrimonio con l’ex pilastro della difesa del Milan Alessandro Costacurta, come dichiara apertamente anche il suo cognome, storico per la squadra rossonera. Achille cresce, però, lontano dalle telecamere, sebbene molto spesso venga paparazzato con i due genitori. In questo senso, però, Pechino Express 2023 rappresenta il suo esordio televisivo. Per sua madre, Achille è un ragazzo “estroverso, solare ma cocciutissimo e insofferente alle regole”.

Instagram e social

Come del resto anche sua madre, Achille, però, è molto seguito sulla sua pagina Instagram, e vanta ben 49.500 follower, mentre sua madre, Martina Colombari ne vanta 1 Mln. Infine, un’altra curiosità che lo avvicina a sua madre: Achille è appassionato di moda, e per tale ragione ha anche un profilo da modello su Next Management.