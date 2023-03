Le mediterranee a Pechino Express 2023: chi sono Carolina Stramare e Barbara Prezja, età, foto e carriera

Tutto pronto per l’avvio di Pechino Express. Le coppie sono pronte a partire per questa nuova avventura che vedrà alla conduzione Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Anche in questa seconda edizione targata Sky le coppie in gara andranno alla scoperta di nuovi territori, a confrontarsi con nuove culture conoscere nuove realtà. Si tratterà di dieci avvincenti puntate che si svilupperanno lungo ‘La via delle Indie’. Tra i concorrenti ci saranno anche Carolina Stramare e Barbara Prezja, ‘Le Mediterranee’. Ma chi sono queste due partecipanti? Cosa sappiamo su di loro?

Chi è Carolina Stramare de Le Mediterranee a Pechino Express 2023

Modella, influencer e vincitrice di Miss Italia nel 2019, Carolina Stramare è nata Genova il 27 gennaio del 1999. Figlia di Romeo e Cristina, Carolina ha dovuto fare troppo presto i conti con un pesante lutto: la mamma è morta nel 2018 a causa di un tumore. Diplomata al liceo linguistico ha frequentato un corso di formazione grafica e progettistica all’accademia delle Belle Arti di Sanremo. Miss Lombardia nel 2019, ha conquistato la vittoria nell’80esima edizione di Miss Italia. Ma tra le sue passioni c’è anche quella per l’equitazione, dove è stata un’atleta agonistica.

Ha lavorato come modella con il gruppo FCA a Shanghai, ha anche collaborato con stilisti del calibro di Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis. È poi diventata il volto ufficiale di Helbiz Live un nuovo canale che trasmette la serie B di calcio. Su Instagram è molto attiva, il suo profilo carolinastramare_ conta 469mila follower. Sono tantissime le immagini che la ritraggono soprattutto in momenti professionali.

Chi è la modella Barbara Prezja a Pechino Express 2023

Barbara Prezja è una modella e una cantautrice originaria dell’Albania che ha 31 anni. Non sono tante le informazioni sulla Prezia, si sa che è una grande amante della moda e dell’arte, ma anche che ha una grande passione per la recitazione e la musica. Tra i successi che la modella ha ottenuto nel corso della sua carriera la fascia di ‘Miss Eva 3000’, una manifestazione che si è tenuta ad Ascoli e nel corso della quale la Prezia ha colpito la giuria per una bellazza prettamente mediterranea.

Attualmente lavora per l’agenzia Benegas Managment. La sua bellezza è richiamo di un gran numero di follower soprattutto su Instagram dove conta 50.900 follower che la seguono con costanza. Le foto che posta la vedono ritratta in varie occasioni non solo lavorative, ma anche di relax.