Pechino Express, chi è stato eliminato ieri sera? Coppie finaliste e cosa è successo giovedì 4 maggio 2023

Sembrava così lontana la fine, ma il viaggio di Pechino Express è quasi giunto al capolinea. E la settimana prossima, giovedì 11 maggio, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata su Sky. Tra continue sfide, autostop, corse, tradizioni e abitudini nuove, i viaggiatori sono riusciti nell’impresa, ma solo una coppia, una di quelle che ha percorso la via delle Indie, riuscirà a trionfare. Chi sarà? E cosa è successo nella semifinale del 4 maggio? Ci sono stati eliminati?

Cosa è successo nella semifinale di ieri di Pechino Express 2023

Nella nona puntata, la penultima, i viaggiatori sono stati ancora una volta in Cambogia e hanno dovuto macinare chilometri prima di saltare sul tappeto rosso e scoprire la classifica finale. La nona tappa ha preso il via da Oudong con un compagno di viaggio inaspettato: Jake La Furia, che è stato il malus musicale delle coppie. Poi, in un villaggio galleggiante di Kampong Loung le prime due coppie si sono sfidate nell’avvincente prova vantaggio. La tappa finale è stata a a Battambang, tra infortuni, corse e voglia di arrivare primi.

Quali sono le coppie finaliste e quale è stata eliminata

L’ottava puntata, prima della semifinale, è stata vinta dai Novelli Sposi, che si sono trovati di fronte due coppie ‘amiche’: i Siculi e le Attiviste. Alla fine, Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta hanno deciso di dare un’altra possibilità ai Siculi, mentre le Attiviste, a un passo dalla fine, hanno dovuto lasciare il gioco. In semifinale, quindi, sono arrivate queste coppie:

Qualcuno è stato eliminato? E chi, invece, è andato dritto alla finale del prossimo 11 maggio?

Ad essere stati eliminati sono stati i Siculi. Totò Schillaci e Barbara Lombardo si sono fermati a un passo dalla finale. A contendersi la vittoria sono rimasti, perciò, gli italoamericani, Le Mediterranee e i Novelli Sposi. Non resta che aspettare la prossima settimana per vedere chi tra le tre coppie rimaste in gara riuscirà a conquistare il primato in questa edizione di Pechino express.

Dove vedere Pechino Express 2023 in chiaro su Tv8

In attesa di capire cosa succederà e quale coppia è stata eliminata, vi ricordiamo che Pechino Express, la decima edizione, è disponibile su Sky e in streaming, sempre per gli abbonati, su NOW Tv. Ancora presto, invece, per comunicarvi la data d’uscita del reality show in chiaro, su TV8: sicuramente verrà trasmesso, ma quando è ancora mistero. E bisogna pazientare un po’!