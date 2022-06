Andrea Sannino: chi è, età, carriera, canzoni, Abbracciame, chi è la moglie, figli, Instagram, Ammore

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata della Domenica di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti e per lo spazio dedicato alla musica ci sarà Andrea Sannino, che si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Ammore”.

Andrea Sannino: chi è, età, carriera, canzoni

Andrea Sannino è nato a Napoli il 5 luglio del 1985, ma ha vissuto da sempre ad Ercolano. Si è diplomato all’istituto turistico-alberghiero come chef, coltivando parallelamente la passione per la musica. Ha iniziato a scrivere canzoni a soli 9 anni, ma è all’età di 15 anni che rimane affascinato dal teatro. Andrea Sannino, infatti, è entrato a far parte della compagnia teatrale amatoriale di Ercolano, Mareluna, e per 5 lunghi anni è stato uno dei protagonisti come attore e cantante in diversi musical.

Nel settembre del 2006 il giovane napoletano è sbarcato in televisione: è stato scelto nelle selezioni per il Treno dei desideri su Rai 1 e ha duettato con Lucio Dalla. Sarà proprio Lucio Dalla a notarlo e a volerlo ad un suo concerto, sul palco di San Giovanni davanti a più di 15.000 spettatori. Nel 2008 Andrea ha vinto l’ottava edizione del Pomigliano Musica Festival e l’anno successivo è arrivato in finale nella mitica festa di Piedigrotta. E’ proprio durante questa festa che ha avuto modo di incontrare e conoscere il grande Bruno Lanza. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, ma da qualche tempo è in cima alle classifiche online di Spotify con la canzone “Abbracciame“, nella sezione Sound of Naples.

Andrea Sannino: chi è la moglie, figli

Andrea Sannino è sposato con Marinella Marigliano e dall’unione è nata la figlia Gioia.

Andrea Sannino: Instagram

Andrea Sannino ha un profilo Instagram ufficiale ed è seguito da circa 247mila followers: tanti sono gli scatti con la sua chitarra, così come tante sono le foto della sua quotidianità.