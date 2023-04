Andrea Sannino, chi è la moglie Marinella Marigliano: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata della domenica di Canale 5 con Domenica In condotto da “Zia Mara”.Tra gli ospiti e per lo spazio dedicato alla musica ci sarà il celebre cantante partenopeo Andrea Sannino, che si esibirà sulle note del suo nuovo album “Mosaico”. Rilascerà anche una toccante intervista in cui racconterà tutto di sé, della sua vita e della cosa più importante: la sua famiglia. Sapete chi è sua moglie Marinella Marigliano? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Marinella Marigliano: età e carriera

Marinella Marigliano è nota per essere la moglie del celebre cantautore partenopeo Andrea Sannino. Di lei non si hanno molte informazioni perché è una persona molto riservata che non ama le luci dei riflettori. Sappiamo che anche lei è originaria di Ercolano e sin da piccola ha avuto la passione per la danza. Per un periodo ha anche lavorato come ballerina. La sua età non è nota, ma pare che abbia circa 35 anni. Ad oggi fa la casalinga e si dedica a tempo pieno alla casa e ai figli.

L’amore con Andrea Sannino

Marinella e Andrea Sannino si amano tantissimo e spesso dicono che il loro amore sembra quello dei film. Si sono conosciuti nel 2006 tramite amici in comune e da lì non si sono più separati. Il 20 ottobre del 2010 sono convolati a nozze, pronunciano il fatidico “Sì”. La coppia è molto legata e dedita alla famiglia. Hanno dato alla luce due figli: Gioia nel 2019 e Alessandro nel 2020.

Figli, foto e Instagram

I figli della coppia sono molto piccoli e Marinella si dedica a loro a tempo pieno. Lei ha un profilo Instagram con più di 16 mila followers su cui condivide quotidianamente foto insieme al marito e ai due piccoli. Sono una famiglia molto felice, vivono a Ercolano e non perdono occasione per una bellissima passeggiata al mare. I figli sono la gioia della sua vita: “Non c’è momento della giornata che non mi perdo nel guardarvi ,io e papà siamo fieri di voi ma sopratutto siamo fieri dei genitori che siamo. Siete il mio respiro” ha scritto sui social. Il marito commenta ogni foto con parole d’amore. Insomma, una famiglia piena di affetto!