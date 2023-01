Andrea Tornielli: chi è, età, carriera, papa benedetto XVI, opere, Vaticano, vita privata del giornalista cattolico

Nuovo appuntamento con la trasmissione Oggi è un altro giorno il salotto televisivo di Rai 1 che anche oggi ci terrà compagnia a partire dalle ore 14.00. A condurre la trasmissione ci sarà come sempre lei, Serena Bortone, che intervisterà gli ospiti in scaletta: tra questi, per ricordare il papa emerito Benedetto XVI, ci sarà anche Andrea Tornielli, giornalista e scrittore cattolico.

La biografia dello scrittore cattolico Andrea Tornielli

Andrea Tornielli è un giornalista e scrittore italiano e attualmente – dal 18 dicembre 2018 per la precisione – ricopre l’incarico di Direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della santa sede. E’ nato a Chioggia il 19 marzo 1964 e oggi pertanto ha 58 anni. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse testate giornalistiche e nel 2011 è ventato vaticanista de La Stampa. Inoltre coordina il sito web della Stampa “Vatican Insider“, pubblicato in tre lingue e interamente dedicato all’informazione sul Vaticano e sulla Chiesa cattolica nel mondo. Nel dicembre 2018 è stato nominato direttore editoriale dei media vaticani come visto. Lunghissima la sua bibliografia.

La vita privata

Il giornalista è sposato ed ha tre figli. Fra i tanti temi affrontati nel corso della sua professione, si è occupato, in particolare, della difesa dei comportamenti di Pio XII durante la Shoah e del problema del mito e della storicità di Gesù. Ha inoltre scritto un libro su Padre Pio in risposta ad un libro dello storico Sergio Luzzatto il quale sostiene che le stimmate del santo di Pietrelcina sono un trucco.

Instagram

Possiede un account Instagram (@atornielli) seguito da poco più di 1500 followers. All’interno si trovano scatti inerenti alla sua professione in Vaticano.