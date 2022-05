Andy Luotto: chi è, età, carriera, oggi, ricette, ristoranti, moglie, origini e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, insieme a Chiara Sani e ad Andrea Roncato, anche il cuoco (e non solo) Andy Luotto.

Da New York all’Italia e il successo come attore

Andy Luotto è nato a New York il 30 luglio del 1950 ed è un noto attore, comico, cuoco americano naturalizzato italiano, molto attivo nella tv del nostro Paese dalla metà degli anni ’70. Dopo la laurea alla Bocconi in cinematografia, Luotto ha lavorato come doppiatore in alcuni film italiani distribuiti negli Stati Uniti.

È stato scoperto da Renzo Arbore in un mercatino rionale e ha partecipato a diversi programmi, come l’Altra domenica, Quelli della notte, poi nel 1983 è stato regista e interprete principale del film Grunt! – La clava è uguale per tutti!

La carriera come cantante (e non solo)

Nel decennio 1979-1989 ha intrapreso anche la carriera di cantante: ha pubblicato due album e cinque singoli. Poi, per qualche anno si è allontanato dall’industria dello spettacolo: ha lavorato come istruttore subacqueo e uomo immagine per WWF.

I ristoranti di Andy Luotto in Italia

Andy Luotto, successivamente, si è diplomato all’istituto alberghiero di Civita Castellana e ha aperto un ristorante a Sutri, poi passato a nuova gestione con il nome di Osteria dell’Oca. Nel 2016, invece, ha fondato la società Luotto Factory e ha aperto il ristorante “Là” in piazza Venezia, nel cuore di Roma.

Chi è la moglie Antonella, figli

Ma veniamo alla vita privata. Andy Luotto è sposato con Antonella e dal loro grande amore sono nati tre figli, Silvia, Steven ed Eugene.