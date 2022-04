Andrea Roncato: chi è, età, carriera, filmografia, serie tv e film, chi è la moglie, figli, Instagram, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio su Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta da Mara Venier. Ospiti tra gli ospiti ci sarà anche l’attore e comico Andrea Roncato.

Chi è, età, carriera, film

Andrea Roncato è nato a San Lazzaro di Savena il 7 marzo del 1947 ed è un noto attore e comico. Dopo una laurea in giurisprudenza ha partecipato a vari corsi di recitazione e con Gigi Sammarchi ha dato vita al duo Gigi e Andrea. Coppia che, ben presto, è diventata una delle più conosciute del cinema italiano. Dopo quest’esperienza, l’attore ha proseguito la sua carriera recitando come solista in vari film di successo. Oltre ad attore, presentatore e doppiatore, è anche insegnante di recitazione ed è stato direttore artistico in alcune discoteche.

Filmografia

Tra i film più noti ci sono L’allenatore nel pallone (1984), Mezzo destro mezzo sinistro (1985), I pompieri e Doppio misto (1985). Nel 2008 ha presto parte al sequel dell’Allenatore del pallone 2 con Lino Banfi. Altre pellicole note sono Fantozzi subisce ancora e Rimini Rimini.

Vita privata, chi è la moglie Nicole Moscariello, figli

Nel 1985 ha avuto una breve relazione con Moana Pozzi, conosciuta sul set de I Pompieri. Nel 1997, dopo 4 anni di fidanzamento, si è sposato con la conduttrice televisiva Stefania Orlando: i due si sono divorziati due anni dopo, nel novembre del 1999. Nel 2017, dopo ben 7 anni di relazione, ha sposato a Bracciano Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti.

Andrea Roncato Instagram

L’attore ha un profilo Instagram. Con il suo account ufficiale @andrearoncato vanta oltre 23 mila followers. Tra i post le sue apparizioni più famose con i film che lo hanno reso celebre nel corso della sua carriera. 10