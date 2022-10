Stefania Orlando: chi è, età, carriera, matrimonio, ex marito, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche la conduttrice e showgirl Stefania Orlando, che racconterà la fine del suo matrimonio. E la sua rinascita.

Dagli esordi al debutto di Stefania Orlando

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre del 1966 ed è una nota conduttrice televisiva, cantautrice ed attrice. Figlia del magistrato, giurista e professore universitario Pietro Romano Orlando e di Annamaria, Stefania ha debuttato nel 1993 come valletta per il quiz Mediaset Si o no? condotto da Claudio Lippi, ma è su Rai 2 che ha trovato il successo quando dal 1997 al 2003 ha condotto il programma della mattina i Fatti vostri. Dal 1998 al 2005 è stata al timone del programma Il lotto alle otto. E ha condotto diversi programmi di successo, spesso anche accanto al grande Fabrizio Frizzi. Recentemente, invece, ha partecipato alla quinta edizione del GF VIP, dove è stata eliminata nel corso della finale e dove si è guadagnata il terzo posto. Nel 2021 ha preso parte all’undicesima edizione di Tale e Quale Show e nel 2022, a maggio, ha debuttato come giudice del panel del programma Questa è casa mia, su Real Time.

Il successo anche come cantante e attrice

Non solo televisione. Nel 2005 Stefania Orlando ha intrapreso anche la carriera di cantante ed è entrata a far parte del gruppo musicale Sex Machine Band, con la quale si è esibita in diversi locali e ha interpretato cover di canzoni di vari generi. Da solista, invece, ha debuttato con il singolo Sotto la luna, poi ha pubblicato il primo album Su è giù. Dal 2010 ha iniziato a scrivere le sue canzoni e nel 2014 e nel 2016 ha collaborato con il cantautore Fernando Alba. Conduttrice, cantante, ma anche attrice: Stefania Orlando ha debuttato nel 1995 a teatro, poi nel 1999 ha preso parte al film Fantozzi 2000 La clonazione e nel 2019 ha recitato una piccola parte nella soap opera di Rai 1, Il Paradiso delle Signore.

Chi è il marito, la fine della storia con Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando nel 1997 ha sposato Andrea Roncato, ma i due dopo appena due anni hanno divorziato. La conduttrice ha poi avuto una relazione sentimentale con l’attore Paolo Macedonio, ma dal 2008 si è legata al musicista Simone Gianlorenzi. I due sono convolati a nozze il 1° luglio del 2019, ma recentemente la conduttrice ha annunciato la fine di quel matrimonio.

Perché è finita la storia d’amore

“Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia. Che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che se le persone se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore”. Così Stefania Orlando aveva annunciato sui social la fine di quell’amore, giunto al capolinea. Per interessi, forse incompatibilità.

Stefania Orlando punta tutto su Instagram

Stefania Orlando è molto seguita sui social. Su Instagram con il suo account ufficiale @stefaniaorlando1 vanta 630 mila followers.