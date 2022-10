Stefania Orlando, chi è l’ex marito Simone Gianlorenzi: età, carriera del chitarrista, matrimonio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Stefania Orlando, che si racconterà a cuore aperto e parlerà per la prima volta in tv della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. Già si parlava di crisi, ma recentemente la conduttrice ha confermato la rottura ed è tornata single. Da lì sta ricominciando.

Chi è Simone Gianlorenzi e cosa sappiamo su di lui

Si chiama Simone Gianlorenzi l’ex marito di Stefania Orlando, nota conduttrice televisiva, cantautrice ed attrice. Simone è nato a Orvieto il 27 gennaio del 1976 e nella vita è un famoso musicista: ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica da giovane e nel 1997 ha fatto il suo debutto. Grande appassionato di rock, pop, jazz, blues, in poco tempo Simone è diventato punto di riferimento di molte scuole, come la Lizard, la Tour Music Fest. Come chitarrista, Simone ha aperto molti live di successo, come quello di Vinnie Moore, Steva Vai, Kee Marcello e ha suonato insieme ad Anastacia.

Il matrimonio con Stefania Orlando

Simone e Stefania si sono conosciuti nel 2008, quando lui era chitarrista della band Orlando Furiosi. Ben 11 anni dopo, sullo sfondo del mare, i due hanno coronato il loro sogno e sono convolati a nozze. Era l’estate del 2019, ma a settembre del 2022 i due hanno annunciato la loro separazione. Resta, in ogni caso, il bene dopo 15 anni di amore.

Le curiosità sull’ex marito

Ma vediamo qualche curiosità. Simone ha suonato in molti programmi tv e uno dei suoi album più conosciuti è About Her, pubblicato nel 2015.

Instagram di Simone Gianlorenzi

Molto seguito su Instagram, con l’account @simonegianlorenzi vanta oltre 70 mila followers.