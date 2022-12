Angela di Uomini e Donne chi è la dama per Armando: età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Una puntata scoppiettante, quella di oggi, a Uomini e Donne, nel salotto di Maria De Filippi, con tante nuove entrate e tanti nuovi volti. Tra questi, anche due nuove corteggiatrici per Armando Incarnato. Conosciamo la prima, Angela, ecco chi è.

Alice, chi è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Chi è Angela, la nuova dama per Armando Incarnato

Angela è una donna forte, affascinante, dallo sguardo sensuale ed attraente. Forse è stato proprio questo a convincere definitivamente Armando. Infatti, la nuova dama è scesa proprio nella puntata di oggi in studio, da Maria De Filippi, nell’appuntamento consueto con Uomini e Donne, per poter conoscere il cavaliere. Nessuno ci avrebbe scommesso, soprattutto Gianni e Tina, ma alla fine la sua presentazione ha fatto breccia nel cuore di Armando Incarnato che ha deciso infatti di tenerla con lui per poter approfondire la loro conoscenza. C’è chi ha dei forti dubbi, ma lui è convinto che possa nascere finalmente qualcosa di buono proprio con lei. C’è solo un problema in tutto questo: Angela non è l’unica dama ad essere scesa in studio per lui, oltre a lei c’è stata anche un’altra bella donna, di nome Andree, che si è rivelata una autentica rivelazione per il cavaliere che ha deciso di tenere anche lei. Chi avrà la meglio? Oppure saranno entrambe scaricate alla fine? Per saperlo dovremo aspettare la prossima puntata e vedere come sarà andata la loro esterna insieme.