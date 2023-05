Angelina Mango, chi sono i genitori: età, fratello, vita privata

La cantante Angelina Mango è arrivata seconda al gran finale del serale di Amici 22. Ha ancora tutta la carriera da costruire davanti a sé e oggi si racconterà ai microfoni di Verissimo. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua famiglia e i genitori cantanti che le hanno trasmesso questa passione sin da piccola!

Le origini di Angelina Mango: chi sono i genitori, fratello

Angelina Mango è figlia d’arte: suo padre è il grande cantautore Giuseppe Mango morto nel 2014 per un infarto, a soli 60 anni, proprio mentre si trovava in concerto. Anche la madre è una grande cantante: Laura Valente, la voce dei maria Bazar. Angelina nasce nel 2001 a Maratea, ad oggi ha 21 anni ed è la secondogenita della famiglia. Il fratello maggiore si chiama Filippo, ha 25 anni e anche lui ha seguito le orme dei genitori diventando un noto ed affermato batterista. Ecco un dolce scatto tra mamma Laura e Filippo:

Chi era il papà Pino Mango

Giuseppe Mango è il papa di Angelina, noto come Pino, ha iniziato la sua carriera musicale nel 1976 e a metà degli anni ’80 ha iniziato ad avere un gran successo. Ad oggi è noto come uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Alcune delle sue canzoni più famose sono: “Oro”, “La rondine”, “Bella d’estate”, “Ti porto in Africa”. Il cantante è scomparso l’8 dicembre 2014 lasciando un grande vuoto nei cuori di tutti e tutte. Angelina è grata di aver avuto un padre così importante, ma ci tiene a ribadire: “Sono fiera del mio cognome, ma questa è la mia musica“.

La mamma Laura Valente

Anche la mamma di Angelina è una grande cantante: ha iniziato a cantare negli anni ’80 e dopo aver fatto parte di alcuni gruppi, ha iniziato la carriera da solista. Nel 1990 è diventata la voce dei Matia Bazar per ben otto anni, e poi ha ripreso il suo percorso da solista. Ha cantato in numerosi album: Anime pigre, nel 1991; Dove le canzoni si avverano, nel 1993; Radiomatia, del 1995 e molti altri. Ad oggi ha 59 anni ed è anche una nota vocal coach. I genitori della giovane cantante Angelina sono stati insieme per ben 35 anni, fino alla morte di Pino Mango, che ha lasciato un grande vuoto nel cuore della madre. Lei ha raccontato: “Pino ha rappresentato una pagina unica per la musica italiana. Mio marito non è stato un artista facile da inquadrare, era poliedrico ma soprattutto molto talentuoso: era un autore che scriveva canzoni meravigliose, ma aveva anche una vocalità incredibile che gli ha permesso di spaziare e di interpretare brani di altri artisti”. Ecco un dolce scatto della coppia: