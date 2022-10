Angelo dei Ricchi e Poveri: chi è Angelo Sotgiu, età, Franco Gatti, moglie, Instagram

È diventato famoso insieme agli altri tre componenti del gruppo, I Ricchi e Poveri. Angelo Sotgiu è un musicista e un cantante entrato a far parte del gruppo nel 1967 insieme a Franco Gatti, Marina Occhiena e Angela Brambati. Ma andiamo a vedere cosa sappiamo di Angelo Sotgiu, chi è la moglie, quanti figli ha, quanti anni ha…

Chi è Angelo Sotgiu

Angelo è nato in provincia di Sassari il 22 febbraio del 1946 sotto il segno dei Pesci. Angelo è sposato con Nadia Cocconcelli dal 1982. Il matrimonio è arrivato dopo una lunga storia d’amore del cantante con una delle sue partner nel gruppo de I Ricci e Poveri, Angela Brambati. Dal suo matrimonio con Nadia sono nati due figli, Elena e Daniele. Nel 2014 si era diffusa la notizia che Angelo avesse avuto un infarto, è stato proprio lui, poi, a spiegare che non si era trattato di un infarto ma di un problema meno grave.

La carriera di Angelo Sotgiu

Angelo ha iniziato la sua carriera quando era ancora molto giovane. Prima di fondare il quartetto il gruppo era un duo e si chiamava Jet ne faceva parte insieme a Franco Gatti. Quella con Franco è stata una grande amicizia prima di essere un sodalizio musicale. I due erano molto uniti e sono stati vicini per tutto il percorso musicale o, almeno fino a quando Franco non ha deciso di allontanarsi dalla scena. Solo in seguito si uniranno Angela e Marina dando ulteriore forza al gruppo che ottiene grandissimo successo soprattutto tra gli anni ’70 e ’80.

Istagram

