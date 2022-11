Angelo Pisani: chi è, età, vita privata, moglie, figli, carriera, Instagram

Angelo Pisani è un noto comico, diventato famoso nel duo comico Pali e Dispari Con Marco Silvestri. Ha lavorato in tv, ma anche al cinema e al teatro. È diventato un personaggio assai noto al pubblico italiano.

Chi è Angelo Pisani

Nato a Milano nel 1979, Angelo Pisani ha studiato Ragioneria e iniziato a seguire un corso di lingue straniere all’Università. Da sempre, però, ha manifestato un grande interesse per il mondo dello spettacolo. Una passione che lo spingerà a fare scelte diverse dai suoi studi e a conquistare il successo.

Carriera

Con Marco Silvestri ha iniziato a seguire il Laboratorio Scaldasole di Milano fino a decidere di dare vita al duo comico Pali e Dispari. Il duo ha grande successo e fa parte dell’assai noto programma televisivo Zelig dal 1999 al 2005. Il programma proclama il loro grande successo. Ma ha preso parte anche ad altre trasmissioni televisive, tra cui Sputnik su Italia 1 e Scorie su Rai 3, prima di tornare a Zelig tra il 2010 e il 2012. Pisani è riuscito ad ottenere un grande successo anche in teatro con la rappresentazione “Finché I-phone non ci separi”

Vita privata

Angelo Pisani è legato alla collega Katia Follesa. Una coppia molto unita che nel 2010 diventano genitori di Agata. A testimoniare la forte unione di Angelo e Katia sono anche le numero foto e video che l’attore comico posta sui social. Non solo lavoro, quindi, ma anche momenti familiari.

La coppia avrebbe dovuto sposarsi nel 2020, ma la pandemia da Covid ha reso impossibile la celebrazione delle nozze che sono solo rimandate. Angelo e Katia, insieme sono riusciti anche a superare un periodo assai difficile: la malattia cardiaca di Katia. Per fortuna il ricovero in ospedale e le cure amorevoli del suo compagno oltre a una dieta ferrea hanno fatto sì che l’attrice comica si rimettesse in forma.

Instagram

Su Instagram conta 273mila follower.