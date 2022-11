Angelo Pisani: chi è la figlia Agata, età, vita privata, Instagram

Agata Pisani è la figlia dei due comici Angelo Pisani e Katia Follesa. Una ragazzina molto bella che molti ritengono assomigli ad Angelina Jolie. La piccola è nata e cresciuta in mezzo allo spettacolo.

Chi è Agata Pisani?

Agata è nata nel 2010, ha quindi 12 anni e ha un legame speciale con la mamma Katia Follesa che non perde occasione per postare foto e video della figlia sui social. La ragazzina è nata dall’unione tra due comici, conosciuti dietro le quinte di Zelig. Una coppia molto affiatata che non perde occasione di condividere momenti di gioia familiare con i follower.

Vita privata

Katia e Angelo sembrano esseri pronti a compiere il grande passo: il matrimonio, che hanno dovuto rinviare diverse volte a causa della pandemia da Covid. E sembra proprio che la richiesta da parte di Angelo sia arrivata e che non resti altro che fissare la data della cerimonia.

Instagram

Agata non ha un suo account Instagram, ma di sue foto la mamma ha riempito il suo di account katioska76 che conta 1,6 milioni di follower. Ce ne sono di ogni tipo: in posa, con le amiche e soprattutto con la mamma.