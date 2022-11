Anna Basta, chi è l’ex ginnasta e farfalla azzurra: età, carriera, ritiro, denuncia, Nina Corradini, foto e Instagram

Dopo aver denunciato gli abusi e le violenze, loro che avrebbe dovuto sempre avere un fisico ‘perfetto’, oggi le ex ginnaste azzurre, Nina Corradini e Anna Basta, si racconteranno a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. E parleranno della loro carriera e del loro ritiro, stanche di quelle continue umiliazioni.

Cosa sappiamo sulla ginnasta Anna Basta

Anna Basta è nata a Bologna il 23 gennaio del 2001 ed è un’ex ginnasta, dal 2016 al 2020 membro della Nazionale di ginnastica ritmica dell’Italia. Insomma, un’ex farfalla. Sappiamo che ha iniziato a praticare la ginnastica ritmica quando aveva 4 anni, poi che è approdata nella nazionale italiana juniores disputando gli Europei di Minsk nel 2015. Nel 2016, invece, è entrata a far parte della nazionale senior delle Farfalle e nel 2017, ai Mondiali di Pesano, si è laureata campionessa nei 5 cerchi.

Tutti i successi prima del ritiro

Agli Europei di Guadalajara nel 2018 la ginnasta ha collezionato tre medaglie: un oro nei 5 cerchi, i due argenti nel concorso generale e nelle 3 panne/2 funi. Poi è stata anche vicecampionessa mondiale nel concorso generale ai campionati di Sofia. Ma nel 2020, il 30 luglio, ha ufficializzato il suo ritiro dalla carriera agonista e si è dedicata al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Miliare, in cui ha fatto il suo ingresso nel giugno del 2019.

La denuncia delle ex farfalle azzurre

Nina Corradini e Anna Basta hanno avuto il coraggio di denunciare. E spiegare perché hanno deciso di ritirarsi. “Venivano pesate ogni giorno, tutte insieme, in fila. Avevamo smesso anche di fare colazione, avevano pure paura di bere un bicchiere d’acqua. E se il peso secondo loro non era quello giusto ci insultavano pubblicante” – ha raccontato a Verissimo Anna, seguita dall’amica Nina. Le ragazze hanno spiegato di sentirsi solo dei numeri. E non delle persone.

Instagram di Anna Basta

Anna Basta, come tutte le sue coetanee, è molto seguita su Instagram e con l’account @anna_bastaa vanta oltre 18 mila followers.