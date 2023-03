Anna Magnani, chi era il marito Goffredo Alessandrini: età, lavoro, il figlio con Massimo Serato

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre ai Cugini di Campagna, che si esibiranno sulle note del successo portato sul palco dell’Ariston, oggi in studio con ospiti e affetti stabili si ricorderà la grande attrice romana Anna Magnani, morta nella sua città, stroncata da un tumore al pancreas, nel 1973.

Chi era il marito di Anna Magnani

Anna Magnani è stata sposata per qualche anno con Goffredo Alessandrini, un regista e ostacolista italiano nato a Il Cairo il 20 novembre del 1904 e morto a Roma il 16 maggio del 1978. Sappiamo che è stato un ostacolista in gioventù e che nel 1925 è stato campione italiano assoluto dei 110 metri ostacoli con 11” per la società IC Bentegodi di Venezia. Ma lui, poi, si è dedicato alla sua passione, quella per la recitazione. E ha iniziato la carriera cinematografica partecipando dal 1927 alla redazione della rivista Cinematografo fondata da Alessandro Blasetti. Nel tempo è diventato un regista molto apprezzato e tra i suoi lavori si ricordano Noi vivi e Addio Kira, presentati a Venezia nel 1942.

Il successo come regista di Goffredo Alessandrini

Goffredo Alessandrini è stato uno dei primi registi del cinema dei telefoni bianchi, genere a cui possono ascriversi due fra i suoi film più importanti, La segretaria privata e Seconda B. Lui, tra l’altro, è stato vicino al regime fascista con film di propaganda come Cavalleria, Luciano Serra Pilota.

La storia d’amore con Anna Magnani

Goffredo nel 1935 ha sposato Anna Magnani. I due hanno avuto una relazione tormentata e nel 1940 hanno deciso di separarsi, poi il divorzio è arrivato nel 1972. Lui ha diretto la grande attrice nel 1952 nel film Camicie rosse, poi dopo la rottura della storia ha avuto una lunga relazione con l’attrice Regina Bianchi, madre delle sue due figlie. Il regista nel 1952 è tornato in Egitto, poi è morto a Roma nel 1978.

Anna Magnani, invece, dopo quella separazione si è legata a Massimo Serato, noto attore italiano. E da quell’amore è nato l’unico figlio dell’attrice, Luca.