Anna Oxa a Sanremo 2023, la cantante non sfila sul Green Carpet. Amadeus: ‘Non è stata bene’

Sarà il Sanremo 2023 delle polemiche, soprattutto quando a parteciparvi tra le concorrenti in gara è Anna Oxa. La nota cantante italiana ieri non ha presenziato al “Green Carpet” del Festival canoro, dove tutti gli artisti in gara invece hanno presenziato per farsi vedere dai propri fan e immortalare dalle macchine fotografiche dei vari fotografi occorsi nella località ligure. Amadeus sdrammatizza che “stava poco bene”, ma tutto fa intuire all’ennesimo screzio tra l’artista e la compagine Rai.

Anna Oxa salta il Green Carpet: ennesimo screzio alla Rai?

Quello che risulta certo, a oggi, è un’immensa causa legale tra l’artista pugliese e la Rai. Una situazione che era stata evidenziata già da qualche settimana, quando la stessa Anna Oxa evitò palesemente un’intervista con la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, per la “Vita in Diretta”. Dopotutto, lo stesso entourage dell’artista da diverso tempo sta confermando un fatto: “Anna Oxa non rilascerà nessuna intervista ai giornalisti durante le serate del Festival di Sanremo”.

In una situazione che crea parecchi imbarazzi all’interno della Rai e soprattutto negli organizzatori del Festival di Sanremo 2023, c’è un’altra dinamica da raccontare. L’artista infatti ieri sera stava provando, all’interno del teatro Ariston, la propria canzone in vista di stasera, quando proprio il suo brando “Sali (canto dell’anima)” aprirà il Festival di Sanremo. Una situazione ambigua, specie perchè già l’esibizione si prevede in modalità non del tutto distese.

Eppure Amadeus in conferenza stampa, seguito a ruota dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, provano a minimizzare la faccenda: “Anna Oxa non è stata bene, sta prendendo antibiotici e credo che abbia voluto evitare il freddo…”. Peccato come, riguardo la presunta malattia, l’artista provava il proprio brano a pochi metri dal “green carpet” e fosse tenuta da contratto a presenziare agli eventi legati al marchio del Festival d Sanremo. Un controsenso che emerge in un’altra dinamica: partecipare al più importante evento Rai pur in causa con la società legata al servizio radiotelevisivo pubblico.