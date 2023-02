Anna Pettinelli, chi è l’ex fidanzato Stefano Macchi: età, lavoro, Elisa D’Ospina

Anna Pettinelli sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo e racconterà tutta la verità sulla sua vita privata e sul suo ex Stefano Macchi. La loro rottura ha generato tantissimi gossip, soprattutto perché lui si è fidanzato subito con un’altra. Siete curiosi e volete capirne di più? Continuate a leggere perché vi raccontiamo tutto quello che è successo tra loro.

Chi è l’ex fidanzato di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono stati fidanzati per molti anni nonostante i 18 anni di differenza. Non si hanno informazioni precise su come si sono conosciuti, ma si sono innamorati subito e sono rimasti uniti per moltissimi anni. hanno partecipato anche a Temptation Island come coppia e ne sono usciti vincitori, seppur con qualche piccola gelosia. Nel 2018 il loro amore era così forte che durante una bellissima vacanza alle Maldive hanno deciso di sposarsi sull’isola, anche se il matrimonio non ha valore in Italia. Tra loro, però, qualcosa si è spento piano piano. Non sono chiare le dinamiche della rottura, lei ha affermato di averlo lasciato per prima, ma lui ha smentito tutto. Lei ha dichiarato che i due hanno affrontato una forte crisi in cui nulla andava più bene e che l’amore si è spento piano piano, ma secondo alcuni gossip lui l’avrebbe tradita con la sua attuale fidanzata Elisa D’Ospina. Insomma, la situazione non è molto chiara.

Stefano Macchi: età e lavoro

Stefano Macchi è un noto attore e doppiatore, è nato il 7 gennaio del 1975 a Monza, ha 47 anni ed è del segno del capricorno. Si diploma in un istituto superiore privato e la passione per il cinema nasce fin da subito. Il suo sogno è quello di diventare un doppiatore, così frequenta il “Seminario sull’uso della voce” diretto da Matteo Belli. Continua i suoi studi all’Istituto Internazionale di Teatro “Di Kuniaki Ida” nel 2000 e la sua carriera decolla, prima con piccoli ruoli sino ad interpretazioni molto importanti. Recita anche come attore, alcuni film in cui recita sono: La fossa (2011), Torno indietro e cambio vita (2015), Casa Vianello, Don Matteo e Un posto al sole.

La nuova fidanzata Elisa D’Ospina e il tradimento

Stefano Macchi, dopo la rottura con Anna Pettinelli ha ritrovato l’amore ben presto. Secondo alcune voci, infatti, Elisa D’Ospina sarebbe già stata nella sua vita mentre lui era ancora fidanzato, ma non è mai arrivata nessuna conferma. Lei è una modella curvy molto nota nel mondo della moda, soprattutto per il suo impegno sociale. Si occupa di combattere contro l’anoressia e i canoni estetici imposti dalla società. Lei è anche laureata in scienze della comunicazione e psicologia. I due sono molto innamorati e stanno per avere un bimbo. Lui ha un profilo Instagram con quasi 60mila followers e pubblica molte foto con la sua dolce metà.