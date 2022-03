Anna Safroncik: chi è, età, carriera, genitori, film, altezza, chi è il compagno Tommaso, Instagram, oggi, padre

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice ucraina Anna Safroncik, che sicuramente parlerà del duro momento che sta vivendo la sua terra, dilaniata dalla guerra.

Chi è Anna Safroncik, la biografia

Anna Safroncik è nata a Kiev il 4 gennaio del 1981 ed è un’attrice ucraina, naturalizzata italiana. È foglia della ballerina e insegnante di danza Lilija Capkis e del tenore Jevhenij Safroncik (che allo scoppio della guerra ha avuto difficoltà a tornare in Italia, a scappare dalla sua terra sotto l’attacco russo)Anna ha debuttato nella recitazione a soli 4 anni in Fiaba dello zar Saltan, poi a 7 è stata iscritta all’Accademia nazionale di Kiev, dove ha studiato musica, canto, ballo e recitazione.

L’arrivo in Italia e il successo

Anna a 12 anni si è trasferita in Italia con la mamma, ad Arezzo. Nel 1998, dopo essere stata eletta Miss Toscana, è entrata nella fase finale del concorso di Miss Italia. Ma è nel 2000 che ha debuttato, per la prima volta in Italia, al cinema in in ‘Cera un cinese in coma’, diretta da Carlo Verdone. Nello stesso anno è apparsa nei film Welcome Albania e Metronotte, poi tra il 2001 e il 2003 ha partecipato alla miniserie di Rai 1, Angelo il custode.

CentoVetrine, film e serie tv

Sicuramente, Anna Safroncik è diventata nota al grande pubblico nel 2004, quando è entrata nel cast della soap opera di Canale 5, CentoVetrine, in cui ha interpretato il ruolo della perfida Anna Baldi. Nel 2005, invece, ha posato per il calendario Woman for Planet e ha portato avanti, parallelamente, la sua carriera nel teatro, tra musical e spettacoli. Ha prestato il suo volto, bella come il sole, a diverse case di moda e nel 2007 è ritornata su Canale 5 con la miniserie tv di successo La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Nel 2009 è tornata sul grande schermo, ha posato per la copertina della rivista Max e ha preso parte a diverse serie di successo, di Canale 5 e Rai 1: come non ricordare il commissario Mana 2 o Le tre rose di Eva. Nel 2017 è stata scelta dal brand Talco come testimonial e nel 2019 è diventata la presentatrice di Festival Show, un evento musicale che ha fatto tappa in 8 importanti città del nord del nostro Paese.

Chi è il marito, figli

Ma veniamo ora alla vita privata. L’attrice ha avuto una lunga relazione con Giulio Berruti: i due si sono conosciuti sul set di ‘La figlia di Elisa- Ritorno a Rivombrosa’, poi quando la storia è naufragata Anna si è legata sentimentalmente all’imprenditore Paolo Barletta, amore che è durato fino al 2015. Due anni dopo ha avuto una relazione con Tommaso Cicchinelli, tra alti e bassi e ritorni di fiamme, mentre nel 2019 l’attrice è stata paparazzata con Matteo Mammì, noto per essere l’ex fidanzato della giornalista sportiva Diletta Leotta. Flirt, questo, che non è mai stato smentito o confermato. Ora pare sia di nuovo fidanzata con il dj Cicchinelli, uomo molto riservato.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @annasafroncik vanta 612mila followers.