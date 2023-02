Anna Tatangelo, chi è il nuovo fidanzato Mattia Narducci: età, lavoro, foto e Instagram

Mattia Narducci è davvero il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? La cantante, dopo un burrascoso tira e molla con il suo ex compagno Gigi D’Alessio, aveva ritrovato il sorriso al fianco di Livio Cori.

La nuova fiamma di Anna Tatangelo

Purtroppo anche questa storia qualche mese fa è giunta al capolinea e Anna sembrava essere ormai concentrata a pieno sulla sua carriera e sulla vita familiare con suo figlio Andrea. Oggi però l’artista sembrerebbe avere un nuovo fidanzato: i due si sono concessi una romantica vacanza a Parigi. Mattia Narducci è nato a Piacenza nel 1997, anche se non sappiamo precisamente quale sia la sua data di nascita. Oggi il ragazzo ha 26 anni.

Il modello Mattia Narducci

Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo è un modello professionista; ha sfilato sulle più famose passerelle fra cui quelle di Versace, Dolce & Gabbana e Armani! Nel 2021, poi, ha vinto il Premio Magna Grecia per la sua carriera. In merito al suo lavoro, Mattia Narducci ha detto: “La ragazza di mio cugino lavorava in un’agenzia di moda, io avevo appena iniziato l’università e lei mi chiese se volevo provare, ed io ho accettato questa sfida. È andata bene fin da subito perché una settimana dopo essere entrato in agenzia, c’è stato un casting per Dolce & Gabbana e Domenico mi ha notato subito. Quindi ho puntato tutto su quella sfilata e da lì mi ha dato riscontri positivi, facendo girare il mio nome lì a Milano”. Prima di essere un modello, comunque, Mattia ha studiato alla facoltà di International Management. Fra le sue passioni troviamo anche la recitazione; il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo vorrebbe entrare a far parte del cast di una serie televisiva.

Instagram

Mattia Narducci può essere seguito su Instagram al profilo @mattia_narducci. Al momento ha 109 mila followers e pubblica prettamente fotografie legate alle sue passerelle.