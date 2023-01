Anna Tatangelo è fidanzata con il rapper Shade? Cosa sappiamo sulla nuova coppia

Anna Tatangelo ha una nuova fiamma nella sua vita? Questa è la domanda delle domande che sta ronzando da qualche tempo nella mente dei suoi fan, di coloro che la seguono sui social e che di recente hanno trovato qualche indizio a favore della tesi affermativa. La risposta sembrerebbe essere proprio in queste prove disseminate sui social. Dunque, sembrerebbe proprio di sì, Anna Tatangelo è forse alle prese con una nuova relazione e il fortuna in tutto questo potrebbe essere il rapper Shade. Sul fatto, c’è un piccolo ma significativo indizio che, come anticipato, non è passato di certo inosservato ai fan di entrambi i cantanti: un nuovo amore nella musica italiana? Vediamo cosa si sa sull’argomento.

Anna Tatangelo, è morta la mamma Palmina: era malata da tempo, aveva 67 anni

Anna Tatangelo fidanzata con Shade?

Da ormai quasi 3 anni, la storica storia d’amore di Anna Tatangelo con Gigi D’Alessio sembra essere definitivamente archiviata, così come la successiva love story con Livio Cori. E oggi Anna Tatangelo sembra aver ritrovato finalmente un po’ di serenità, al fianco di un altro compagno. Al momento, bisogna riconoscerlo, la cantante di Sora non ha ancora confermato né smentito i rumors che la vogliono di nuovo innamorata. Tuttavia, il settimanale Chi non ha nessun dubbio in merito. Il magazine di Signorini, infatti, ha scritto: ”Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia.” Ma chi è il fortunato?

Shade, è amore? L’indizio non sfugge ai fan

Proprio oggi, 9 gennaio 2023, Anna Tatangelo ha compiuto 36 anni e ha pubblicato sui social anche delle foto che la ritraggono mentre festeggia il suo compleanno, con il suo immancabile sorriso. Tra i tanti commenti, però, ecco l’indizio fatale: è spuntato anche quello di Shade. Il rapper ha scritto semplicemente ”auguri” ma con l’emoticon di un cuore ferito. La cantante, a sua volta, ha risposto con tanti cuoricini rossi. I fan hanno iniziato a sognare: è nato davvero un nuovo amore? È proprio Shade il nuovo compagno della Tatangelo?