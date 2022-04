Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: la cantante sexy nella prima serata da single

Si vocifera che la cantante Anna Tatangelo e Livio Cori si siano lasciati. Nonostante i due non abbiano mai ufficializzato la rottura, sono tanti gli indizi che fanno pensare che sia proprio così. Ma non sembra che la cantante sia disperata, anzi, alcuni dicono che “aveva bisogno di voltare pagina“. Eccola infatti in un locale a Milano, uno dei più chic, mentre si diverte in una “serata proprio da single”.

Anna Tatangelo di nuovo single e la serata a Milano

Questo weekend la cantante ha deciso di passare delle giornate spensierate e tranquille a Milano. Con un bellissimo tacco alto, un pantalone a pois vedo non vedo e una semplice maglia nera Anna Tatangelo non è passata sicuramente inosservata. Con lei il suo stylist e grande amico, Andrea Amara. I due hanno deciso di andare in un locale super alla moda di Milano per bere qualcosa e fare due chiacchere. Al tavolo probabilmente erano in compagnia anche della modella Dayane Mello.

I fan ovviamente hanno fatto caso alle storie della serata in cui lo stylist riprendeva la bellezza della cantante scrivendo “Anna is back“. Tutti si chiedono “ma back da cosa?” E infatti, chissà se questa frase voleva far alludere altro e se Anna ha trovato finalmente la serenità che si merita.

Perché si è lasciata con Livio Cori?

La notizia come non è stata confermata non è stata neanche smentita. I due stanno o forse, stavano, insieme da un circa un anno e giusto da poco si erano fatti vedere su Instagram mentre festeggiavano l’anniversario. La cantante gli aveva addirittura presentato il figlio Andrea, avuto dall’ex marito Gigi D’Alessio.