Uomini e Donne salta una puntata: ecco cosa succede lunedì 25 aprile 2022

Purtroppo per gli amanti di Uomini e Donne anche questo Lunedì la trasmissione non andrà in onda. Probabilmente Maria e la redazione si prenderanno una giornata di riposo che, con tutte le responsabilità quotidiane, non sarebbe strano. Ma la capacità di Maria nel farci compagnia quasi tutti i pomeriggi dopo pranzo è così grande che, anche se solo per un giorno, probabilmente non vederla ci darà fastidio. Fortunatamente però, il periodo di pausa durerà solo un giorno e il programma tornerà regolarmente in onda Martedì 26 Aprile.

Leggi anche: Maria, chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro a Uomini e Donne: età, vita privata

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne

Mediaset ovviamente ha già pensato a come sostituire il programma per non lasciare gli spettatori senza niente da guardare. Nella giornata di Lunedì, un giorno importantissimo in cui ricordare la Liberazione d’Italia, alle 14:45 andrà in onda il film Rosamunde Pilcher: La lettera.

Il film è stato prodotto nel 2016 in Germania. La protagonista è una giornalista di nome Lilly che scopre che il padre l’ha esclusa dall’eredità. A questo però non riesce a crederci e inizia un lungo percorso in cui cerca la lettera originale per capire meglio cos’è successo.

Il continuo successo di Maria De Filippi

Da anni Maria è la protagonista indiscussa della televisione. Con i suoi modi di fare riesce a far innamorare il pubblico di ogni età senza mai risultare banale. Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te continuano negli anni ad avere un successo ineguagliabile. La conduttrice non si presenta mai stanca, mai fuori posto, mai “sbagliata”.

Leggi anche: Pechino Express 2022, Italia e Brasile, chi sono Nikita Pelizon ed Helena Prestes: età, carriera delle modelle, Instagram