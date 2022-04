Domenica In, anticipazioni puntata 24 aprile 2022: chi sono gli ospiti

Dopo la puntata speciale di Pasqua, torna come ogni domenica l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Alla conduzione, per la trentaduesima puntata di questa stagione, come sempre Mara Venier, pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Lo spazio dedicato alla musica e il ritorno di Raoul Bova

Stando alle anticipazioni riportate da Tv Blogo, la puntata si aprirà con lo spazio ‘A grande richiesta’ con Mirko Casadei e la sua orchestra insieme a cinque coppie di ballerini di liscio. Poi, ritornerà in studio Raoul Bova, che da poco è entrato nel cast di Don Matteo, nel ruolo di Don Massimo, e si racconterà in una lunga intervista.

I protagonisti del film ‘La Cena Perfetta’ da Mara Venier

Spazio, poi, alla cucina con lo chef Gennaro Esposito per il ‘Menù della domenica’. E in studio arriveranno Salvatore Esposito e Greta Scarano, protagonisti del film ‘La Cena Perfetta’.

Gli altri ospiti: da Paolo Ruffini a Tommaso Paradiso

Ma non finisce qui. A Domenica In sarà ospite Paolo Ruffini, che arriverà da Mara Venier con tre giovani attori dello spettacolo Up & Down, poi ritornerà Tommaso Paradiso, che parlerà del suo primo film da regista ‘Sulle nuvole’ con Marco Bocci e Barbara Ronchi. In studio anche Massimo Galli, che ne approfitterà per parlare del libro ‘Gallipedia’, in cui parla del suo lavoro da ricercatore. Ospite Shel Shapiro, che ora è di nuovo in tour dopo la pandemia.