Shel Shapiro: chi è, età, carriera, canzoni, dove vive, chi è la moglie, figli, gruppo, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, per lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, anche Shel Shapiro. Ma conosciamolo meglio!

Shel Shapiro: chi è, età, canzoni, carriera

Shel Shapiro è nato a Londra il 16 agosto del 1943 ed è un noto cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto per essere stato il frontman dei Rokes. Nato da una famiglia ebraica di origini russe, Shel ha debuttato in Italia nel 1963 con il gruppo The Rokes, con il quale vende più di 5 milioni di dischi. Nel 1970 la band si è sciolta e da quel momento Shapiro ha intrapreso la carriera di solista. Ma non solo. E’ anche un autore, arrangiatore e produttore per molti interpreti della canzone italiana.

Shel Shapiro: vita privata, chi è la moglie

Shel Shapiro nell’aprile del 1969 aveva sposato l’ex fotomodella e miss Cinema 1962 Maria Lina Carreri. Ma la donna, il 3 novembre del 1992, si è tolta la vita.

Shel Shapiro: Instagram

Molto seguito su Instagram. Con il suo account @shel.shapiro vanta oltre 2.000 followers.