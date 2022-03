Shel Shapiro, chi è la moglie Maria Lina Carreri: come è morta, suicidio, figli e lavoro

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Rai 1 con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche Shel Shapiro. Il cantante si esibirà sulle note del pezzo ‘L’uomo che sa’, cover del brano di Bob Dylan ‘Masters of War’, poi si racconterà a cuore aperto e farà diverse incursioni musicali nel corso della puntata. Probabilmente parlerà anche dell’amatissima moglie Maria Lina Carreri.

Chi era la modella Maria Lina Carreri

Maria Lina Carreri, meglio conosciuta come ‘Mariolina’, è stata la prima moglie di Shel Shapiro, noto cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano. Di lei, di cui non conosciamo luogo e l’esatta data di nascita, sappiamo che è stata un’ex modella e personaggio televisivo italiano: è riuscita a conquistarsi la fascia di Miss cinema nel 1962.

Il matrimonio con Shel Shapiro, figlia

Nel 1969 Maria Lina Carreri ha sposato Shel Shapiro e dal loro amore, fatto di alti e bassi come tutte le coppie, è nata una figlia nel 1978, Malindi Michelle. L’unica figlia del cantante e frontman dei Rokes.

Chi è Shel Shapiro?

Shel Shapiro è nato a Londra il 16 agosto del 1943 ed è un noto cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto per essere stato il frontman dei Rokes. Nato da una famiglia ebraica di origini russe, Shel ha debuttato in Italia nel 1963 con il gruppo The Rokes, con il quale ha accompagnato Rita Pavone nel suo spettacolo di successo Gian Burrasca.

Negli anni ’60 il gruppo ha raggiunto il successo in Italia e ha venduto più di 5 milioni di dischi. Nel 1970 la band si è sciolta e da quel momento Shapiro ha intrapreso la carriera di solista: ha inciso Mi chiamo David Shel Shapiro, un album di cui è stato anche autore. Tra gli altri suoi lavori ricordiamo Affittasi, Un po’ di più, The same olf chair, E un altro giorno passo senza te, che hanno fatto del cantante anche una delle firme più autorevoli del panorama musicale italiano. Ma non solo. Shapiro si è affermato anche come autore, arrangiatore e produttore per molti interpreti. Fra i brani da lui composti: Quante volte per Mia Martini, Stupidi per Ornella Vanoni, Giorni ed E poi per Mina, Help me per i Dik Dik.

Il suicidio di Maria Lina Carreri

Un amore lunghissimo e solido, stroncato forse troppo presto. Era il 3 novembre del 1992 quando ‘Mariolina’ ha deciso di suicidarsi: la donna si è tolta la vita inalando i gas di scarico della sua auto. Un lutto che ha profondamente segnato Shel Shapiro, che per anni ha vissuto una profonda depressione. “Per me è stato come essere investito da un treno – ha raccontato sulle pagine di Repubblica. “Mariolina era entro un dolore così invasivo da dolorarla giorno per giorno. Era come se gli anni della felicità, di una donna bella e intelligente, fossero spariti. Lasciandola sola e inerme”.