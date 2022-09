Anna Tatangelo, è morta la mamma Palmina: era malata da tempo, aveva 67 anni

Un male terribile contro il quale stava lottando da tanto tempo, agguerrita, imperterrita, senza mai perdere la fiducia in sé stessa e in tutti coloro che le sono stata sempre accanto, tra cui la stessa Anna.

Lutto terribile per Anna Tatangelo: morta la madre

Questa mattina, però, non è riuscita ad andare avanti: un grande dolore nella famiglia della famosa cantante Anna Tatangelo. La madre, Palmira Vinci si è spenta nelle ultime ore all’età di 67 anni.

Gli anni della malattia

Gli ultimi anni devono essere stati difficili per la signora Vinci, ma sua figlia Anna non le ha mai fatto mancare la sua vicinanza e tenerezza, come testimoniano le tante foto postate sui social in sua compagnia, senza mai nasconde il dolore e la resilienza di quest’ultimo periodo.

Leggi anche: Perché Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati? Le ultime novità, la storia è finita

Chi era Palmira Vinci

Moglie e madre premurosa, donna dolce e gentile e da sempre legata alla vita, la signora Palmira ha dedicato sé stessa alla famiglia come si evince dal rapporto con sua figlia. Un amore che è stato sinceramente ricambiato da tutti coloro che la conoscevano e che ora piangono la sua drammatica scomparsa.

I funerali

Un amore profondissimo quello tra una madre e i propri figli, quello con il marito, ricambiato in ugual misura attimo per attimo. I funerali e la solenne commemorazione sono in programma per la giornata di domani.