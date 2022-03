Annaclara Hellwig: chi è, età, instagram, La pupa e il secchione

La Pupa e il secchione: sta per tornare una nuova puntata. Lo show, in onda su Italia 1 e condotto da Barbara D’Urso, avrà nella giuria Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Ma chi saranno i concorrenti di quest’anno? Tante pupe e secchioni, ovviamente, ma non solo: ci saranno anche delle secchione e dei pupi. Conosciamo meglio, in questo articolo, Annaclara Hellwig, una delle secchione del programma!

Annaclara Hellwig: Chi è, carriera e vita privata

Non si sa molto di Annaclara Hellwig se non che è nata nel 1994 a Trapani, in Sicilia, ha perciò 28 anni. E’ una docente di Geografia e Matematica ed è laureata in Economia e Finanza con 110 e lode. Ha studiato all’Università degli Studi di Palermo, specializzandosi poi in Scienze Economiche. La stessa Annaclara, nella sua presentazione, si è definita una secchiona e, nello specifico, una “secchiona sfigata”. Non ha moltissime relazioni interpersonali e si sente molto imbranata con gli uomini. Non solo: non si sente affatto bella, anche se ciò non sembra crearle grandi problemi, afferma, infatti, di preferire essere brutta e intelligente. Si trova in coppia con il pupo Francesco Chiofalo, ex partecipante di Temptation Island e fidanzato con Drusilla Gucci.

Instagram

In molti si chiedono se la secchiona sia fidanzata, ma sembrerebbe proprio di no, anche se non ci sono dati certi al riguardo. Sul suo Instagram, social su cui è molto attiva, non c’è alcuna foto che possa indurre il pubblico a pensare che sia fidanzata: la ragazza condivide infatti momenti della sua vita ma ci sono solo amici e la famiglia. Il suo account, annaclarahellwig, conta 1.699 follower, ma forse riceverà un’impennata dopo il programma di Barbara D’Urso.

