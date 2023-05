Annalisa si sposa? Chi è il futuro marito Francesco Muglia

Dopo il successo di “Mon Amour” e la potenziale partecipazione a Sanremo 2024 nella veste di conduttrice, per Annalisa sarebbe arrivato anche il momento di convolare a nozze. Nell’aria, gira il rumors di come la cantante sia pronta a sposarsi con il fidanzato Francesco Muglia, con cui terrebbe una storia d’amore da diverso tempo e di cui non ha mai fatto trapelare nulla sui giornali.

Annalisa pronta a sposarsi? Dopo il successo, le nozze

Per Annalisa non sarebbe la prima volta che programma un matrimonio. Già in passato, aveva messo in conto di sposarsi con un proprio ex, salvo poi far saltare l’idea dopo che i due fidanzati si erano lasciati per incompatibilità. Il rumors sarebbe riemerso in questi giorni, ma attraverso la voce di Fabrizio Corona. Secondo le fonti del paparazzo più famoso d’Italia, la cantante sarebbe pronta a convolare a nozze durante quest’estate. Corona però non si sbilancia sul nome del marito, limitandosi a dire che la ragazza è pronta a dire il fatidico “sì”.

Chi sarà il marito? L’anno d’oro della cantante

In un anno pieno di impegni per Annalisa, nessuno pensava potesse trovare anche il tempo per sposarsi. Dopotutto, sentendo i suoi ultimi brani in radio, sembrava come ragazza al momento vivesse una solitudine amorosa e soprattutto non avesse un compagno. Voci che però sarebbero state smentite, almeno non ufficialmente, dalle voci di corridoio che corrono attorno alla nota cantante torinese. Secondo Savona News, il fortunato marito sarebbe il 41enne Francesco Muglia. O almeno questo direbbe l’annuncio del Comune di Savona, che per l’appunto ufficializza un matrimonio in estate per il signor Muglia e una donna di nome Annalisa Scarrone, con gli stessi dati anagrafici della cantante. Insomma, quasi impossibile l’opzione di un’omonimia con cosi tante specifiche rintracciate dai giornalisti di gossip della famosa testa della Liguria.