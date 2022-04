Annamaria D’Angelo: chi è la moglie di Nino D’Angelo, età, lavoro, carriera, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Nino D’Angelo, noto cantautore e attore che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Chi è la moglie di Nino D’Angelo

Annamaria D’Angelo, nata Gallo l’8 agosto è la moglie di Nino D’Angelo. Lei e il noto cantante si sono conosciuti e sposati giovanissimi. Sono insieme da oltre 40 anni e hanno 2 figli, Antonio, nato proprio all’inizio della loro relazione, nel 1979, e Vincenzo. Annamaria è stata una presenza fondamentale nella vita del cantante. Dice infatti Nino D’Angelo che sua moglie gli è stata vicina nei momenti peggiori, anche quando aveva la depressione ed era vicino al suicidio. «Tutto quello che volevo e che voglio» scrive su di lei il cantante sul suo Instagram.

Annamaria è lontana dal mondo dello spettacolo. Si dedica alla casa, prima ai figli e ora ai nipotini (ben 4). Pare che sia stato proprio suo padre, in un primo momento, ad aiutare Nino D’Angelo a inizio carriera: lui, infatti, era autore di canzoni e iscrisse il giovane ‘caschetto biondo’ a un festival amatoriale.

Come si sono conosciuti

Nino D’Angelo, ai microfoni di Domenica In, in una lunga intervista ha raccontato come ha conosciuto la moglie: “Il padre di Annamaria, il professor Vincenzo Gallo, mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Io però gli feci uno sgarbo perché di nascosto mi innamorai della figlia e scappammo insieme”. Annamaria è una donna molto riservata, compagna da sempre del noto cantautore. “Che bella vita ho avuto, ho trovato la donna della mia vita e non mi ha mai dato problemi – ha raccontato Nino D’Angelo. Quando sono stato male con la depressione non mi ha mai mollato”.

Instagram

Annamaria D’Angelo non è presente su Instagram, in compenso suo marito Nino D’Angelo è molto attivo!

(FOTO da IG di Nino D’Angelo)