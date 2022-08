‘Anne Heche è cerebralmente morta’, l’annuncio choc della famiglia dopo l’incidente

I fan ci hanno sperato fino alla fine, ma purtroppo dal portavoce della famiglia di Anne Heche è arrivata la più brutta delle notizie: l’attrice, che è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale, è cerebralmente morta e a breve verranno staccate le macchine che la tengono in vita. Stando a quanto riportato da TMZ, i familiari, come da volontà della donna, doneranno gli organi perché, purtroppo, per lei i medici non possono più fare nulla.

Anne Heche e il terribile incidente stradale

L’attrice famosa in tutto il mondo, volto noto di moltissime produzioni, qualche giorno fa si è schiantata con la sua auto contro una casa, poi il mezzo ha preso fuoco e secondo quanto riportato dal DailyMail c’è voluta più di un’ora per spegnere le fiamme, che avevano avvolto il corpo.

La corsa in ospedale

La donna è stata subito ricoverata d’urgenza, è finita in coma, ma ora i medici per lei non possono più fare nulla ed è stata dichiarata la morte cerebrale. “Purtroppo, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva” – ha detto la rappresentante della famiglia alle pagine di TMZ, dove ha specificato che le macchine che la tengono in vita sono ancora accese per capire se gli organi della 53enne siano idonei per la donazione.

La donazione degli organi

“È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali” – spiega la portavoce, che a nome della famiglia ha ringraziato tutti quelli che fino alla fine hanno fatto il tifo per l’attrice e i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei.